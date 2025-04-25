台中疑有不肖份子販售狗肉、石虎肉 農業部：若確認最高可罰200萬

台中市議員江和樹爆料有人疑似販售狗肉與石虎肉。（圖由江和樹提供）

2025/04/25 16:19

〔記者楊媛婷／台北報導〕台中驚傳有不肖民眾疑販售狗肉、貓肉與石虎肉，農業部動保司今（25日）表示，犬貓為伴侶動物，「動保法」規定不得宰殺犬貓，若確認確實有宰殺犬貓情況，可處2年以下徒刑或拘役併科最高新台幣2百萬元罰金。

台中市議員江和樹今指出接獲檢舉有人將繁殖場退役的犬貓賣給非法集團宰殺後，在網站以「寵物補給品」名義販售，甚至還有販售石虎肉等，而業者提供的肉品中，更看到肉片上有晶片痕跡。

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農業部動保司副司長陳中興指出，我國動保法規定犬貓屬於伴侶動物，不得宰殺並販售，若宰殺犬貓，最高可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、2百萬元以下罰金，不僅宰殺會被罰，購買、食用貓肉狗肉等，也同樣會被開罰5到25萬元罰鍰，並還可對外公布其姓名與照片。

陳中興進一步指出，要繁殖、販售犬貓，依法都必須申請特定寵物許可，而這些犬貓也都要植入晶片，業者也必須透明記錄犬貓的來源，即使有淘汰、贈送等都要登錄，並由地方政府定期查核評鑑業者登錄的資料。

另石虎為我國瀕危的保育類野生動物，除非這些動物危害公共安全或人類性命、有傳播疾病、危害農作物、家禽、家畜，否則在未報請主管機關同意前，都不可獵捕宰殺，而若獵捕宰殺石虎，則會處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金。

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