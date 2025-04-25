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    政院撥補健保200億 石崇良：優先用於非預期風險經費

    健保署長石崇良表示，行政院挹注健保的200億元將優先用於非預期風險等相關經費。（記者林惠琴攝）

    健保署長石崇良表示，行政院挹注健保的200億元將優先用於非預期風險等相關經費。（記者林惠琴攝）

    2025/04/25 15:56

    〔記者林惠琴／台北報導〕行政院會昨（24日）拍板「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體預算規模上看4100億元，其中撥補健保200億元。健保署長石崇良今（25日）表示，行政院挹注健保的200億元將優先用於非預期風險等相關經費，確保國內供藥穩定，未用完部分則成為安全準備金。

    根據健保署盤點，從美國進口藥品共176項，約占所有藥品1％，「必要藥品」有72項，是替代難度較高的品項，其中24項為抗腫瘤、免疫藥品，以及感染與血液相關用藥各18項。

    石崇良指出，健保總額預算都是前瞻式預算，也就是去年協商今年總額，但面對意外變數可能影響健保支出，則在總額中設有「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」，今年編列約20億元。

    石崇良說明，因應美國關稅政策，行政院編列特別預算挹注健保的200億元，會先補足「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」支用不夠之處，以確保供藥穩定，也讓醫療機構提供服務更安心，至於若未用完部分，則成為安全準備金。

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