全國消防壘球賽嘉義開打 啦啦隊熱情助陣

Spark思鉑客舞團熱情演出。（記者林宜樟攝）

2025/04/25 16:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣消防局與寶格建設股份有限公司、春輝產業股份有限公司攜手投入公益，推廣棒壘球運動，舉辦「寶格春輝鳳凰盃」全國消防慢速壘球錦標賽，共有17個縣市16支各地消防人員隊伍參加，為歷屆最多，今起在嘉義縣棒壘球園區開打，還邀請專業啦啦隊舞團Spark思鉑客舞團熱情助陣，演出活力十足的舞蹈。

嘉義縣長翁章梁、副議長陳怡岳、寶格建設股份有限公司暨春輝產業股份有限公司董事長呂武錦、呂妻張明珠、東石高中棒球隊後援會理事長陳威瀚、金仁寶育樂公司代表劉添財、嘉義縣消防局長蔡建安、嘉義縣體育會理事長翁聰賢等出席比賽開幕式。

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翁章梁頒贈感謝狀給呂武錦、東石高中、東石國中、朴子國小等支持活動的各界人士；翁章梁說，舉辦全國消防的慢速壘球賽事，對於推廣棒壘球運動，引領運動風氣有很大的正面影響，消防隊員也能在比賽培養默契及團隊合作精神。

東石高中棒球隊球員戰舞隊呼揭開序曲，翁章梁開球後，由金仁寶育樂公司董事長鄭至耿贊助聘請的Spark思鉑客舞團由前LamiGirls、Fubon Angels，再轉戰味全龍擔任啦啦隊總教練的Amis（艾蜜絲）領隊帶來熱舞，DJ Mars Liu劉俊直老師播報賽事。

嘉義縣消防局表示，比賽在嘉義縣棒壘球園區及和興國小進行，承辦人蔡文嘉、李驊恩是消防局慢壘球隊球員，與退休協會理事黃俊宏等消防局壘球隊成員的熱心規劃，有遠自宜蘭縣、屏東縣的消防隊員參加。

Spark思鉑客舞團表演。（記者林宜樟攝）

全國消防慢速壘球錦標賽在嘉義縣開打。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（左2）感謝呂武錦（右2）贊助舉辦全國消防慢速壘球錦標賽。（記者林宜樟攝）

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