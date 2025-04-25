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    新嘉大昆蟲館經營團隊易主 5/1重新營業

    新嘉大昆蟲館經營團隊易主，5月1日將重新營運。（記者王善嬿攝）

    新嘉大昆蟲館經營團隊易主，5月1日將重新營運。（記者王善嬿攝）

    2025/04/25 15:21

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義大學委託民間經營的「新嘉大昆蟲館」，原營運團隊提前退場，由鑫銳發展有限公司承接營運，4月28日起休園整頓，5月1日將重新營業。鑫銳公司營運長鄭文吉表示，門票、館內運作都將維持原狀，未來規劃昆蟲市集等活動，讓遊客到新嘉大昆蟲館有不同旅遊體驗。

    嘉大昆蟲館2008年開幕，2017年由彩虹育樂股份有限公司承包營運，改為「新嘉大昆蟲館」，館內特色包括有1200隻彩蝶標本組成「夢幻旋轉彩蝶柱」、可觀賞大鳳蝶等十多種蝴蝶的「活體蝴蝶溫室花園」，是親子家庭到嘉義市旅遊熱門景點。

    嘉大表示，彩虹育樂股份有限公司的營運期為5年，由於原團隊有其他經營考量提前退場，剩餘1年8個月營運期，由前檜意森活村執行長鄭文吉另自行開設的鑫銳公司承接，1年8個月到期後，將重新辦理招標。

    新經營團隊負責人鄭文吉，有飯店及文創產業背景，曾規劃督導檜意森活村、新嘉大昆蟲館園區多年。

    鄭文吉說，公司承接營運場館包括新嘉大昆蟲館、嘉大咖啡學園及一棟綠建築將作為主管宿舍，他將秉持「生命、環保、復育」核心理念，推動昆蟲學與環境保育生態，未來規劃互動展覽、專業講座、親子生態工作坊等服務項目，打造昆蟲館主題市集品牌。

    鄭文吉表示，咖啡學園部分將重新定位轉型，預計打造森林系空間設計，及兩棲類、爬蟲類、特寵等主題區域，並配合蘭潭水舞秀，加強景觀咖啡廳等夜間營運特色。

    新嘉大昆蟲館具有「夢幻旋轉彩蝶柱」等特色設施。（圖擷取自新嘉大昆蟲館臉書）

    新嘉大昆蟲館具有「夢幻旋轉彩蝶柱」等特色設施。（圖擷取自新嘉大昆蟲館臉書）

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