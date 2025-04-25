「台灣的眼睛」三貂角燈塔90週年 系列活動4/30開展

位於台灣極東峽角的三貂角燈塔即將點燈90年。（記者盧賢秀攝）

2025/04/25 15:44

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台灣極東的燈塔三貂角燈塔，又被稱為「台灣的眼睛」，5月1日點燈90週年，航港局籌劃了一系列活動，希望民眾走訪純白的燈塔、足球形的航路雷達及浪漫的聖地。

為迎接三貂角燈塔點燈90週年，航港局舉辦「極東之光 歷久彌新」系列紀念活動，4月30日開展，在悠揚音樂下與民眾一起迎接三貂角燈塔開燈，迎接點燈90週年，此外，還有「印象三貂角–明信片集章」、「問答抽好禮」、「探索燈塔之旅–主題集章」，有3場漫步三貂角走讀導覽及燈塔草地音樂會。

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位在新北市貢寮區的三貂角燈塔，在台灣極東峽角上，因三貂角附近海域事故頻傳，經常發生船舶觸礁沉沒，因此籌建燈塔在1935年點燈，以往屬於國防軍事的管制區，1992年與高雄燈塔、鵝鑾鼻燈塔、漁翁島燈塔成為第一批對外開放的燈塔。

純白色的燈塔還有足球形的航路雷達，造型很特殊，每28秒連閃白、紅光2次，就像是穿著一身白色洋裝的少女對著美麗的海洋眨眼，因此又被稱為「台灣的眼睛」，在夜晚以溫暖光芒指引方向，照亮討海人回家的路。相關單位近年陸續興建希臘風涼亭，以及愛心裝置藝術，處處充滿甜蜜浪漫的氛圍，不少新人在此拍婚紗，同時也是日出迷攝影聖地。

三貂角燈塔是許多民眾拍婚紗和日出的浪漫聖地。（記者盧賢秀攝）

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