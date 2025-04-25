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    新北擁77萬長者 侯友宜：明年成立長照處、銀新未來城都計變更中

    新北市長侯友宜今（25）日在市議會施政報告中宣布，市府將在明年成立長照專責機關「高齡長期照顧處」、三重區「銀新未來城」現正辦理都市計劃變更中。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今（25）日在市議會施政報告中宣布，市府將在明年成立長照專責機關「高齡長期照顧處」、三重區「銀新未來城」現正辦理都市計劃變更中。（記者黃子暘攝）

    2025/04/25 15:19

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市有77萬名長者，推估將在今年進入超高齡社會，新北市長侯友宜今（25）日在市議會施政報告中宣布，市府將在明年成立長照專責機關「高齡長期照顧處」，結合長照資源，作為受理及提供民眾需求評估及連結資源的單一窗口，另外參考國外醫養整合的三重區「銀新未來城」現正辦理都市計劃變更中，還有擴大醫療量能的板橋醫療園區、瑞芳醫療長照設施大樓、鶯歌健康醫養園區等擴充醫療量能的醫療建設持續推動。

    侯友宜表示，市府將在明年成立長照處，整合衛生局、社會局長照資源，作為單一窗口受理、提供民眾長照需求評估與連結資源，此外，規劃於三重區碧華國中舊址的「銀新未來城」長照綜合園區，正在辦理都市計劃變更中，此案已與內政部都市計劃變更小組會議取得共識，後續將於內政部都市計劃變更大會審議通過後儘速辦理招商。

    此外，在醫療資源擴大、強化方面，侯友宜表示，「板橋醫療園區」規劃興建大型區域教學醫院，現正辦理招商；旨在加強就地安養的瑞芳醫療長照大樓則已在去年11月動土，預計2028年完工；鶯歌健康醫養園區規劃在2027年開工，希望結合「導入智能及設計的未來智能衛生所」、「整合多元科別門診的複合式門診中心」、「可提供容納120為失能失智長者的綜合式長照機構」，使居民享有更完善的整合醫療照護資源。

    侯友宜說，為加強弱勢、高風險長輩照護，今年3月14日起已全額補助弱勢高風險族群長者接種帶狀疱疹疫苗。

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