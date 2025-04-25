全台唯一「鐵道x客家」為主題觀光旅遊 苗栗火車頭園區開幕

斥資約11億元、花6年時間打造的「苗栗火車頭園區」，正式對外開放。（記者張勳騰攝）

2025/04/25 15:17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕斥資約11億元、花6年時間打造的「苗栗火車頭園區」，內有12輛經典的火車頭，為全台唯一的「鐵道x客庄」的文化園區，今（25）日由客委會主委古秀妃、苗栗縣長鍾東錦、縣議長李文斌、台鐵公司官員等人主持開幕儀式；古秀妃指出，過去到現在，台鐵員工多數是客家鄉親，對台鐵貢獻很大，可說是「客家台鐵人」，而苗栗火車頭園區成立，不僅是台鐵的火車頭，也將成為苗栗觀光的火車頭。

位在苗栗火車站旁苗栗火車頭園區，原為台鐵局苗栗機務分駐所所轄鐵道文物展示館，2019年時任行政院長蘇貞昌視察火車站周邊環境再造工程及鐵路一村復甦計畫，見館內保存各式老火車頭，指示整合鐵道文物特色等資源興辦「火車頭園區」，帶動地方觀光發展。

請繼續往下閱讀...

後來，客委會斥資10億9500萬元，並由客委會、交通部、內政部國土管理署及台鐵公司共同辦理，，打造成「苗栗火車頭園區」，去年初辦理竣工典禮，由台鐵公司委外經營，今天上午舉行開幕典禮。

台鐵公司官員簡報指出，苗栗火車頭園區將成為火車迷天堂、親子遊樂園及打卡新熱點，佔地5700坪，規劃有園區商店、鐵道體驗及戶外展示區，內有全台唯一的投煤體驗館，還有12輛經典火車頭，加起來有800多年歷史，不是世界唯一，就是台灣僅存，極具歷史意義，即日起開放門票100元、50元抵消費。

鍾東錦感謝中央的全力支持，並表示，苗栗火車頭園區對苗栗縣的觀光發展有很大助益，希望台鐵公司能置入客家文化元素，成為苗栗縣觀光的火車頭。

台鐵公司總經理馮輝昇則強調，苗栗火車頭園區不僅是全台唯一的鐵道兼具客家文化的園區，也是亞洲唯一，希望3年內能破百萬參觀人潮；未來也會配合各觀光列車規劃套裝行程，結合在地文化及農特產，帶動地方觀光發展。

位在苗栗火車站旁的苗栗火車頭園區，內放置具歷史意義的蒸汽火車頭等各式火車頭，述說台灣鐵道發展史。（記者張勳騰攝）

苗栗縣長鍾東錦（左3）、立委邱鎮軍（右2）、台鐵公司總經理馮輝昇（左2）、縣議長李文斌（右1）及苗栗市長余文忠（左1）等人在蒸汽火車頭前合影。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法