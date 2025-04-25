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    慶祝勞動節 苗縣表揚149位模範勞工

    慶祝勞動節，苗縣表揚149位模範勞工。（苗縣府提供）

    慶祝勞動節，苗縣表揚149位模範勞工。（苗縣府提供）

    2025/04/25 14:50

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕五一勞動節將屆，苗栗縣政府今天在三義鄉西湖渡假村舉辦慶祝五一勞動節大會以及表揚149位模範勞工，苗縣府盼藉此肯定勇於奉獻、無私付出的勞動精神。

    苗縣府指出，獲得表揚的苗縣模範勞工，包括工會領袖組1位、企（產）業勞工組75位、職業勞工組72位及當選全國模範勞工的餐飲業職業工會理事長陳慧琦。

    其中，全國模範勞工工會領袖組模範勞工僅有5位，陳慧琦為其中之一。苗縣府表示，陳慧琦長期擔任勞動部勞動力發展署桃竹苗分署以及行政院勞工委員會職業訓練局桃園職業訓練中心中餐烹調專業授課老師，培養許多餐飲業人才。

    另外，陳慧琦於任內前3年購買工會會址並還清所有債務，更獲得讚賞。

    苗栗縣長鍾東錦指出，獲選的模範勞工楷模除了在工作上敬業合群、熱心助人外，更是各單位的優秀菁英，不僅是平日工作上的肯定，更是對他們勇於奉獻、無私付出的勞動精神給予鼓勵和支持，同時感謝所有支持和關心勞工的朋友們，有了大家的共同努力，才能不斷改善職場環境，未來縣府將會持續與各界合作，強化勞工的關懷與服務，打造更加友善的勞動環境。

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