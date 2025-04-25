北捷民生汐止線SB06站民生圓環改造 將新增2出入口

民生汐止線SB06站原先僅規劃於圓環東側2出入口。（北市府提供）

2025/04/25 14:44

〔記者甘孟霖／台北報導〕北捷民生汐止線尚在設計階段，當中位於民生圓環的「SB06」站，原先規劃2出入口於圓環東側，但在地認為造成不對稱車道影響都市景觀，希望圓環西側也設置。台北市長蔣萬安今（25日）出席松山區與里長有約座談，經討論後裁示決定西移站體，於民生圓環西側新增2出入口及景觀綠帶。

蔣萬安上午出席松山區與里長有約座談，在地富錦里長李煥中、三民里長謝翠鈴、介壽里長蔡錦文等人聯合提案，針對位於民生圓環的民生汐止線SB06站，希望能夠調整出入口。

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李煥中代表發言指出，在地居民翹首期盼民汐線許久，但原先規劃的出入口僅有2個，一是民生郵局，二是鄰近富泰里連鎖健身房處，但這樣的設計不僅占用慢車道，會造成不對稱車道影響都市景觀。

他說，在地認為原先設計的站體出入口有所缺失，除不對稱車道可能影響都市設計與道路景觀外，在圓環的西側也沒有出入口，對於西側的三民里、介壽里里民來說，距離有點遠，要穿越路寬42米的三民路才能到捷運站，非常不方便；因此，幾位里長提案希望民生圓環西側再增設，並將原本延伸到慢車道的出入口部分縮減，且應增設景觀綠化帶，這樣整條民生東路路幅寬度就能一致。

捷運局長鄭德發說，去年舉辦公聽會就接獲許多在地民眾意見，里長、議員乃至立委都有提到此案，捷運局也將意見帶回檢討，重新調整慢車道路型後發現可行，因此將整個車站站體西移20公尺，加上未來會重新改造圓環，就可將圓環西側、東側出口都做出來，且變更後也不影響去年送交的計畫。

他也提到，先前原本就有想在圓環西側設出入口，但苦無找不到工有地，只能找公園或其他保留地，目前有預留出口空間，未來周圍建設聯開宅也能增設出口。

蔣萬安最後裁示，通過於民生圓環西側，增設2個出入口及景觀綠帶。

捷運局調整民生汐止線SB06站規劃，將站體西移20公尺，於西側也增設2出口。（北市府提供）

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