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    宜縣老舊機車汰舊換新 最高可獲2萬4300元補助

    宜蘭縣政府為推動淨零轉型及改善空氣品質，今公布114年度老舊機車汰舊換新及新購電動二輪車補助方案，最高可獲2萬4300元補助。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府為推動淨零轉型及改善空氣品質，今公布114年度老舊機車汰舊換新及新購電動二輪車補助方案，最高可獲2萬4300元補助。（宜蘭縣政府提供）

    2025/04/25 14:51

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府為推動淨零轉型及改善空氣品質，今公布114年度老舊機車汰舊換新及新購電動二輪車補助方案，凡汰除103年底前出廠的燃油機車並購買電動二輪車者，最高可獲2萬4300元補助；另推出「老舊機車純淘汰補助」及「公務機關購置電動機車補助」等兩項新政策，今年度總補助經費1000萬元。

    代理縣長林茂盛表示，114年度補助方案除針對一般民眾及經濟弱勢族群加碼補助，同時持續推動外送員及機車租賃業者專案補助，並新增「老舊機車純淘汰補助」及「公務機關購置電動機車補助」，期望鼓勵更多族群共同響應淨零轉型，落實低碳運輸政策。

    縣環保局指出，今年度補助總經費為1千萬元，自114年1月1日起凡符合條件即可申請，補助方案如下包括：一、汰舊換新補助：報廢103年底前出廠燃油機車並購買電動二輪車者，中、低收入戶及原住戶最高補助2萬4300元，一般民眾1萬8300元。

    二、純新購補助：純購買電動二輪車者，中、低收入及原住民最高補助1萬7000元；一般民眾1萬3000元。三專案補助：外送員汰舊換新最高補助2萬1300元；機車租賃業者汰舊換新1萬6800元；宜蘭縣轄內公務機關新購每輛補助7200元。四、老舊機車純淘汰補助：完成車籍報廢及車體回收者（限103年底前出廠燃油機車），每輛補助800元，補助上限3000輛。

    縣環保局表示，「老舊機車純淘汰補助」及「公務機關購置電動機車補助」是新增政策，此外，縣府亦同步辦理「機車排氣定檢簡訊登錄抽獎活動」，以往都是以名信片通知「機車排氣定檢」，即日起推出「機車排氣定檢簡訊登錄抽獎活動」，鼓勵設籍宜蘭縣的燃油機車車主登錄「車牌號碼與行動電話」，即可參加抽獎活動，獎項包含禮券及IPAD 多項好禮。

    補助詳情可至宜蘭縣環保局網站查詢，或洽詢機車定檢服務專線03-9901529。

    宜蘭縣政府公布114年度老舊機車汰舊換新及新購電動二輪車補助方案，最高可獲2萬4300元補助。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府公布114年度老舊機車汰舊換新及新購電動二輪車補助方案，最高可獲2萬4300元補助。（宜蘭縣政府提供）

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