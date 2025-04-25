奇人帶路「榮木桶行」 揭開台南美食背後的秘密武器

位在台南公園旁的榮木桶行已有百年歷史。（圖由觀旅局提供）

2025/04/25 14:50

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局連載「台南奇人帶路」系列報導，其中介紹逾百年竹製蒸籠南霸天「榮木桶行」，天然環保的竹蒸籠、檜木飯桶能夠保溫吸溼，帶有自然清香，炊煮食物特別美味，揭開台南美食背後的秘密武器。

榮木桶行第一代王定1922年戶籍即登記為桶製造業，第二代王榮木尤其擅長製作竹蒸籠、檜木桶，受到許多知名小吃愛用，如今由第三代王開弘、王炳文兄弟承接，不僅接受新品訂做，也幫忙修補舊桶或蒸籠，比起流行的快時尚，多了一份愛物惜物的用心。

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王開弘說，榮木桶行作品銷到全國，更有人專程帶檜木桶出國送禮或自用。曾受託製作直徑將近3尺的超大蒸籠，堅持完全不使用粘著劑，以雙手巧勁箍緊籠框，品質看得見；儘管70年代塑膠製品興起，木桶業一落千丈，但榮木桶行仍能穩定經營至今。

王炳文指出，榮木桶行做為在地碩果僅存的桶行，經常有學生前來採訪，雖然他們工作忙碌雙手不曾停歇，也會邊做邊答，希望幫產業留下紀錄、分享經驗。他也坦言，現在木材需要進口，台灣盛產的竹子也乏人開採，原料愈來愈難取得，價格水漲船高，不知道還能維持多久。

南市觀旅局長林國華表示，竹蒸籠和檜木飯桶炊煮食物特別美味；檜木浴桶、泡腳桶則可幫助放鬆，這類傳統器具天然環保、堅固耐用廣受歡迎。榮木桶行沒有亮麗招牌和裝潢，全靠客人口耳相傳，自產自銷，只用蒸籠和木桶打天下，市佔率達5成以上，在傳統產業裡相當不容易。

榮木桶行現由第三代王開弘（左）與王炳文（右）兄弟延續家業。（圖由觀旅局提供）

榮木桶行第三代王開弘（圖）敲實邊框，待做好蒸籠上半部，再由弟弟王炳文接手完成作品。（圖由觀旅局提供）

榮木桶行平常使用的工具琳瑯滿目。（圖由觀旅局提供）

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