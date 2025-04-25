「土地親像花」秀創意 成龍濕地4裝置藝術成亮點

馬來西亞藝術作張國耀創作的「花仍在」作品。（記者黃淑莉攝）

2025/04/25 14:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025成龍濕地社區藝術活動將在4月26、27日開幕，今年邀請國內外藝術家、志工駐村與社區民眾一起創作4件裝置藝術，呈現成龍村的歷史及濕地環境，是今年藝術活動亮點，作品亮相已吸引許多遊客拍照分享。

縣府文觀處長陳璧君指出，成龍濕地藝術活動從2010年開始，期間因疫情停辦，但村民仍非常珍視藝術活動累積的成果，今年在國發會、農村發展與水土保持署南投分署、縣府支持下，由社區、坔田渡鳥文化工作室共同承辦，主題為「土地親像花」，邀請民眾一起來參加，看見雲林濱海地區的獨特魅力，為地方注入創新能量。

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成龍社區發展協會理事長田日蒸表示，「土地親像花」取自成龍村耆老田桑卿老師創作的〈古今牛尿港庄什念歌〉內容「土地本來親像花，現在全部變濕地。收成希望天頂飛，越頭看一望無際，海鳥水鴨水邊棲。」不僅向長者致敬，也藉由藝術回應成龍村歷史的多重轉變，但在種種考驗之下，依然懷抱韌性與希望，願土地能如心中最美的花朵般綻放。

坔田渡鳥文化工作室創辦人林珮甄指出，這次藝術活動邀請台灣、馬來西亞、土耳其、德國等國內外藝術家駐村創作，並規劃多項特色體驗活動，透過藝術的語言與社區共鳴，展現成龍濕地多元且富有生命力的風貌。

4件裝置藝術作品有，台灣藝術家王彥臻的「落地生花」，以在特產文蛤殼作媒材；馬來西亞張國耀的「花仍在」，使用傳統竹編技法；土耳其Sehriban Köksal Kurt「地彩之環」，以在地特有的海濱植物創作出圓形曼陀羅；德國Sehriban Köksal Kurt與台灣童郁豪的「運」，以漂流木為創作。

文觀處說，4月26、17日開幕活動，有市集、音樂演出、繪本故事與紀錄片分享、裝置藝術作品導覽。另2025年成龍濕地流動藝術饗宴將5月24日登場。

土耳其藝術家Sehriban Köksal Kurt作品「地彩之環」。（記者黃淑莉攝）

德國藝術家Sehriban Köksal Kurt與台灣童郁豪創作的「運」。（記者黃淑莉攝）

台灣藝術家王彥臻的「落地生花」作品。（記者黃淑莉攝）

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