大學申請入學二階檢視學檔 教育部培訓高中職課程諮詢教師

各大學目前正進行二階篩選，包括檢視考生的學習歷程檔案。教育部舉辦高中課程諮詢教師研習培訓，使教師可以有效協助學生充分認識學檔製作。（圖由教育部提供）

2025/04/25 14:23

〔記者林曉雲／台北報導〕大學申請入學預計在6月12日放榜，各大學目前正在進行二階篩選，包括檢視考生的學習歷程檔案。為了使高級中等學校的課程諮詢教師，教育部編輯學檔指南工具書，並舉辦研習培訓，使教師可以有效協助高一學生充分認識學檔製作，真實完成屬於自己具獨特性的課程學習成果，有助於未來申請大學之用。

今（114）年共有66所大學、總計2168個學系進行個人申請入學招生，總招生名額為5萬0854名，其中國立大學1萬9732個名額，私立大學3萬1122個名額；與113年申請入學相比，減少40個學系，總體招生名額減少645名。

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教育部國教署組長黃瀞儀說明，教育部舉辦「高級中等學校課程諮詢教師召集人專業知能回流研習」，使培訓課程諮詢教師召集人了解「學習歷程檔案-課程學習成果呈現指南」、「學習歷程檔案─課程學習成果呈現指南（專業群科）」內涵及應用方式，藉由公版簡報，將指南重點摘錄，以協助校內課程諮詢教師及高一學生能充份認識該本工具書，於製作學習歷程檔案時有所助益。

教育部也分別委託國立台灣大學社會學系教授林國明，以及國立清華大學社會學研究所副教授林祐聖，舉辦50至100場審議討論，邀請大學、高中教師及學生對話，形成共識性的意見。

黃瀞儀表示，指南內容包含「備審資料審查原則」（三重：重視學生基本素養所展現的核心能力、重視學生在校內的學習活動、重視資料真實性及學生自主準備；二不：不是學系所列的所有項次都要具備、不是以量取勝）及「製作課程學習成果六大指引」（知道展現素養能力、作品需有摘要、交代作品的脈絡、凸顯個人的獨特性、作品需有真實性和作品要有重點，經過整理後再上傳；技專的部分亦強調申請科系的連結）。詳情請見【作伙學手冊】學習歷程 —— 課程學習成果呈現建議指南。

教育部編輯學習歷程檔案指南工具書，提供課程諮詢教師及高中職學生使用。（記者林曉雲翻攝）

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