屏縣首推青年實習計畫最高可領9.4萬元獎勵金 即起申請

屏東縣長周春米（右四）今天宣布「屏青實習超有薪」青年實習計畫。（記者羅欣貞攝）

2025/04/25 14:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為培育產業薪人才，協助青年就業與產業銜接，屏東縣政府今天（25日）宣布推出「屏青實習超有薪」青年實習計畫，針對高中職及大專在校與應屆畢業青年發給實習津貼最高1萬元，實習後轉正可再申請最高8.4萬元留任獎勵金，合計最高可領9.4萬元；縣長周春米今與近20間企業代表共同啟動計畫，展現產官學聯手培才育才的決心。

屏東縣長周春米表示，為協助青年人才與企業對接，縣府每年都會辦理徵才活動，協助企業尋得好人才，此次實習計畫更進一步協助青年即早於就學期間就進入企業實習，縮短青年踏入職場之適應期及摸索期，縣府本月（4月）中旬向各企業發布計畫並募集實習職缺，短短10天內有超過20間企業響應，職缺更是超過150個，顯現屏東企業與縣府共同齊心留才育才的決心，也邀請更多企業一起加入實習計畫的行列。

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周春米說，只要是15至29歲設籍或就學於屏東的在校青年，都可以加入實習計畫，實習滿160小時，縣府給予5000元實習津貼，最高給予1萬元。另外要特別鼓勵即將應屆畢業的社會新鮮人，在實習後轉正留任，每個月給予2000元獎勵金，最長發給12個月，且若符合青年穩定就業獎助金資格，可再領每個月5000元獎勵金，意即每個月由屏東縣政府為青年加薪7000元，實習留任青年合計最高可領新台幣9萬4000元，這是屬於屏東青年實習的福利，縣府貼心規劃「屏青實習超有薪！」期許青年把握機會爭取。

勞青處處長李雨蓁表示，提供職缺之企業需依基本工資給薪並為實習青年投保勞保、就保及勞退金，且以提供實習後轉正職缺的企業為優先適用企業，轉正薪資須達3萬0301元以上，縣府也提供每家企業最高2次業師指導費，累計最高5000元。

另為協助青年與企業盡速媒合展開實習，除縣府線上媒合由企業自行面試外，將在5月25日於屏東縣政府勞動暨青年發展處舉辦「屏青實習超有薪」徵才媒合會，現場除了進行實習職缺面試媒合之外，也規劃青年職涯講座及履歷健檢。

勞青處說明，欲加入實習計畫的青年可至「屏青實習超有薪！」青年實習申請表填寫報名資料，也歡迎企業填寫「屏青實習超有薪!」企業申請表提供更多職缺，青年實習津貼、獎勵金及企業指導費即日起開放申請或該計畫經費用罄為止，相關表單可至勞動暨青年發展處或屏東青航站下載，或電洽屏東青年就創業輔導中心08-7663155。

屏東縣長周春米今與近20間企業代表共同啟動青年實習計畫，展現產官學聯手培才育才的決心。（記者羅欣貞攝）

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