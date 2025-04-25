澎湖東吉天坑影響鄰近民宅結構 鄉親盼納入整修範圍

澎湖東吉島天坑，影響鄰近民宅結構安全。（圖由民眾提供）

2025/04/25 16:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年颱風過後，澎湖南方四島東吉港連接東吉衛生室環島道路，出現一大塊天坑，多次發包流標後，好不容易終於有廠商承包施工，但天坑影響鄰近民宅結構，引發居民恐慌，但包商不願協助施工，增加工程負擔。澎湖縣政府工務處接獲民代陳情，將介入協調，維護民眾居住安全。

去年多個颱風襲擊台灣與澎湖，孤懸海外的東吉島首當其衝，受創相當嚴重，其中由港口至東吉衛生室環島公路 出現一塊大天坑破洞，原因是海堤底部掏空，受創面積約110平方公尺，嚴重影響居民就醫權利，望安籍縣議員陳佩真及鄉長許賢德，多次會同澎湖縣政府工務處，前往現場勘災，但多次發包都流標。

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由於東吉衛生室是東吉島上唯一醫療單位，主要聯外道路遭到破壞，居民就醫只能下車步行，造成不便，眼見今年觀光旺季即將到來，大批遊客湧入東吉島，讓居民及旅遊業者都相當焦急，主管南方四島的海洋國家公園管理處及陳佩真議員也多次向澎湖縣政府反映，終於在日前發包。

雖然澎湖縣政府工務處克服離島工程限於人力、物資運輸及經費大增等不利因素，終於順利發包施工，但又面臨天坑已讓鄰近民宅地基下陷，並出現中空狀態，恐將讓屋舍倒塌，因不在工程範圍內，包商不願協助加強工程，讓民眾憂心忡忡。澎湖縣政府工務處表示，將協調包商進行加固工程，維護民眾居住安全。

天坑修復工程已鄰近民宅，民眾希望加固地基工程。（圖由民眾提供）

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