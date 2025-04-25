竹北新工公園特色遊戲場「星際航站」 遊具融入樂器藏巧思

新竹縣竹北市公所投入約500萬元，改善新工五路的新工公園遊戲場域，打造「星際航站」樂園。（記者廖雪茹攝）

2025/04/25 14:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所投入約500萬元，改善新工五路的新工公園遊戲場域，拆除擋路老舊泥座，提升公園的通透感，引進新式遊具結合綜合滑梯、爬網和樂器護欄，融合美學、運動與音樂，打造「星際航站」樂園，希望讓孩子們在遊戲中探索星際奧秘，體驗科技城市的創新與樂趣。

竹北市長鄭朝方表示，竹北為年輕城市，提供安全無虞的遊戲場域是公所的重要政策。以「友善、幸福、專屬」為核心的「星際系列」主題遊戲場正陸續啟航，繼成功六街的「星河之夢」後，第二站落腳於泰和里新工公園。這座全新遊戲場以太空衛星為靈感設計，象徵孩子們是未來的星際領航員，在歡笑與探索中啟程，勇敢航向未知的世界！

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市公所投入約500萬，除拆除擋路老舊泥座，提升公園的通透感，並引進新式遊具結合綜合滑梯、爬網等挑戰性設施，刺激孩子手部精細動作。安全護欄融入鐵琴概念的樂器，讓孩子們在遊戲中敲擊出樂音。遊戲場域地面鋪設防墜礫石，減緩衝擊力道，提升遊戲安全性。

針對不同年齡層需求，也規劃2歲以上幼童專區，設有雙寶式盪鞦韆。涼亭區提供居民休憩，也讓一旁護理之家的長輩們有一處戶外社交的園地。

新工公園的安全護欄融入鐵琴概念的樂器，讓孩子們在遊戲中敲擊出樂音。（記者廖雪茹攝）

新工公園針對不同年齡層需求，也規劃2歲以上幼童專區，設有雙寶式盪鞦韆。（記者廖雪茹攝）

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