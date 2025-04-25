為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    九份隔頂平面停車場翻新 4/26啟用

    鄰近瑞芳區九份老街的隔頂平面停車場，歷經翻新後，4月26日（週六）啟用。（圖由新北交通局提供）

    鄰近瑞芳區九份老街的隔頂平面停車場，歷經翻新後，4月26日（週六）啟用。（圖由新北交通局提供）

    2025/04/25 13:58

    〔記者董冠怡／新北報導〕鄰近瑞芳區九份老街的隔頂平面停車場，歷經翻新後，4月26日（週六）啟用，新北市交通局停車管理科代理科長王昶閔今表示，場內計有61格小型車停車位，平日計次收費、1次150元，假日計時收費、1小時50元（半小時25元）；此外，水湳洞平面免費停車場已新建完成男性、女性、身障及性別友善廁所，開放使用。

    王昶閔指出，九份老街是國際觀光景點，人潮眾多，然而受限於地理位置，停車空間有限，假日更是一位難求，先前曾遭占用，市府排除後接管公有地，辦理用地變更及水土保持計畫作業，翻新地坪、洗手間與圍籬，並導入智慧化停車管理系統及悠遊卡、LINE Pay與Apple Pay等多元支付。

    交通局提到，除了驅車前往，遊客也可搭乘公車路線788、965、1062前往九份，適用基北北桃1200都會通定期票；另，水湳洞平面免費停車場是觀賞熱門景點陰陽海、十三層遺址的好地點，王昶閔提到，計有10格大型車停車位、422格小型車位，並於公車候車亭旁新建男、女、身障及性別友善廁所，提供乾淨整潔的如廁環境和停車空間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播