九份隔頂平面停車場翻新 4/26啟用

鄰近瑞芳區九份老街的隔頂平面停車場，歷經翻新後，4月26日（週六）啟用。（圖由新北交通局提供）

2025/04/25 13:58

〔記者董冠怡／新北報導〕鄰近瑞芳區九份老街的隔頂平面停車場，歷經翻新後，4月26日（週六）啟用，新北市交通局停車管理科代理科長王昶閔今表示，場內計有61格小型車停車位，平日計次收費、1次150元，假日計時收費、1小時50元（半小時25元）；此外，水湳洞平面免費停車場已新建完成男性、女性、身障及性別友善廁所，開放使用。

王昶閔指出，九份老街是國際觀光景點，人潮眾多，然而受限於地理位置，停車空間有限，假日更是一位難求，先前曾遭占用，市府排除後接管公有地，辦理用地變更及水土保持計畫作業，翻新地坪、洗手間與圍籬，並導入智慧化停車管理系統及悠遊卡、LINE Pay與Apple Pay等多元支付。

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交通局提到，除了驅車前往，遊客也可搭乘公車路線788、965、1062前往九份，適用基北北桃1200都會通定期票；另，水湳洞平面免費停車場是觀賞熱門景點陰陽海、十三層遺址的好地點，王昶閔提到，計有10格大型車停車位、422格小型車位，並於公車候車亭旁新建男、女、身障及性別友善廁所，提供乾淨整潔的如廁環境和停車空間。

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