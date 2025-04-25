受氣候影響內灣火焰蟲季慢了半個月 本週開跑推3大活動

2025內灣火焰蟲季本週開始除了假日定點解說服務，今年續推賞螢導覽專家帶隊，深入秘境探索螢火蟲蹤跡。（記者廖雪茹攝）

2025/04/25 13:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「春遊內灣．螢火相伴」2025內灣火焰蟲季活動開跑！受氣候影響，新竹縣橫山內灣的螢火蟲延後約2週，極大期預估落在4月底，本週開始除了假日定點解說服務，今年續推賞螢導覽專家帶隊，深入秘境探索螢火蟲蹤跡，東窩星海螢區即日起交通管制至5月18日止；內灣商圈也同步祭出多項優惠，民眾於指定店家使用行動支付消費達500元，還可抽好禮。

由新竹縣橫山鄉內灣形象商圈發展協會主辦的內灣火焰蟲季記者會，今（25）日在打幫你樂團主唱劉阿昌的表演熱鬧開場。橫山鄉長張志弘、縣議員張良印表示，內灣獨特的地理環境，是螢火蟲繁衍的重要棲地，每年4月到5月是賞螢最好的季節，10多年來已成為全國賞螢活動的重要據點，現在來也正值桐花盛開，非常適合全家同遊。

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內灣形象商圈發展協會理事長彭春浮說明火焰蟲季3大活動，首先是本週六、日（26、27）起一連3個週末假日，協會邀請生態老師，於內灣火車站前舉辦定點解說服務，邀請民眾免費參與。想要進一步認識螢火蟲生態，今年安排新竹縣導覽協會講師，帶隊深入秘境探索螢火蟲蹤跡，歡迎民眾上內灣來玩FB查詢，或上ACCUPASS、KKday等平台報名，於內灣國小集合，每人200元（12歲以下孩童免費）。

另搭配火焰蟲季，週末假日協會於車站前廣場增設「行動支付回饋小站」，只要民眾於指定店家使用行動支付消費達500元，即可至小站參加回饋活動，抽取好禮1次。

內灣協會理事黃仕鈞說，今年3月氣溫偏低，但雨水充沛，內灣的螢火蟲4月中開始現蹤，比往年4月初慢了2週，預估4月底才進入極大期，以黑翅螢居多，數量達數十萬隻，賞螢期也順延至5月中甚至5月底，歡迎民眾把握時節來一趟內灣小旅行。

「春遊內灣．螢火相伴」2025內灣火焰蟲季活動今天正式開跑！（記者廖雪茹攝）

搭配內灣火焰蟲季活動，內灣商圈也同步祭出多項優惠，民眾於指定店家使用行動支付消費達500元，還可抽好禮。（記者廖雪茹攝）

新竹縣橫山內灣每年4月到5月是賞螢最好的季節，也正值桐花盛開，非常適合全家同遊。（記者廖雪茹攝）

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