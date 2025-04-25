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    「頭份四月八」點燃起馬炮 公所公布5/3-5/5三大活動

    頭份四月八起跑，溫嵐、宇宙人、麋先生、怕胖團晚會開唱。（記者蔡政珉攝）

    頭份四月八起跑，溫嵐、宇宙人、麋先生、怕胖團晚會開唱。（記者蔡政珉攝）

    2025/04/25 13:50

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市百年客家文化慶典「頭份四月八」（農曆四月初八），為頭份市一年一度的盛事，頭份市公所今天舉辦儀式點燃起馬炮，象徵頭份四月八起跑。頭份市公所也公布，5月3日庄神搖滾演唱會知名藝人溫嵐、樂團宇宙人、麋先生、怕胖團將登場開唱；5月4日舉辦去年人氣超旺的炒米粉大賽；5月5日創意供桌大賽也登場。而四月八主燈也亮相。

    頭份市長羅雪珠表示，今年四月八擴大舉辦，場地移師六合綜合運動場，可以容納更多遊客與市民參與。5月3日的開場活動「庄神搖滾演唱會」以熱血為概念，邀請六組超人氣樂團及歌手，屆時HIGH爆頭份，包括溫嵐與怕胖團、宇宙人、麋先生等人氣樂團將開唱，成員包括頭份子弟的F.F.O樂團也將表演。

    去年首度舉辦的四月八炒米粉大賽則於5月4日上午舉辦，開放20隊參賽，盼讓頭份米粉香味四溢；5月5日、農曆四月八當天，頭份市公所則安排青年爐主創意供桌迎媽祖，屆時有趣的創意供桌牲禮將迎接永貞宮媽祖遶境。

    至於加大版的巨型四月八燈樓「平安市福」也試燈亮相，頭份市公所表示，除了3場大型活動，上公園、下公園、市公所廣場皆展示賽花燈；頭份藝術館也有四月八頭份拾光情境老照片展及中山街區實境旅行。

    頭份四月八起跑燈樓亮相，溫嵐、宇宙人、麋先生、怕胖團晚會開唱。圖為試燈時拍攝畫面。（民眾提供）

    頭份四月八起跑燈樓亮相，溫嵐、宇宙人、麋先生、怕胖團晚會開唱。圖為試燈時拍攝畫面。（民眾提供）

    頭份四月八起跑燈樓亮相，溫嵐、宇宙人、麋先生、怕胖團晚會開唱。圖為試燈時拍攝畫面。（民眾提供）

    頭份四月八起跑燈樓亮相，溫嵐、宇宙人、麋先生、怕胖團晚會開唱。圖為試燈時拍攝畫面。（民眾提供）

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