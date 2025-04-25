澎湖海洋志工隊巡視東西吉廊道 搶救困在漁網鋸尾鯛

澎湖東西吉廊道發現廢棄漁網，還有一尾奄奄一息活魚困在其中。（澎湖海洋志工保護團隊提供）

2025/04/25 14:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海洋保護志工團隊，在東西吉廊道生態熱點（紅區），發現一廢棄漁網卡在礁石上，其中還有1尾奄奄一息的活魚，海洋志工立即下水割斷，將魚兒救出，但對於列入保育區的東西吉廊道，卻有人任意丟棄廢網，感到相當不解。

2014年南方四島國家公園成立，2016年依據國家公園海域特別景觀區的精神，進一步在東西吉廊道、佔國家公園3%的1200公頃海域，針對船隻手釣非澎湖縣政府明訂的洄游性魚類，進行勸導與告發作業，範圍包括澎湖縣東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼等「南方四島」及周邊島礁、海域，分別以東吉嶼向東、頭巾向北及向西與鐘仔向南各2浬為邊界，範圍內劃設為帶狀區域，稱為東西吉廊道。

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經澎湖海洋志工保護隊搶救的魚類，是多板盾尾魚，俗稱黑豬哥、黑將軍、打鐵婆、剝皮仔，為鱸形目刺尾魚科多板盾尾魚屬的魚類，主要分布於日本南部至西沙群島以及台灣島等。「鋸尾鯛」和「三棘多板盾尾魚」是正式的中文種名，魚頭中大、魚口裂小、嘴吻尖突像豬嘴巴，背鰭有9枚硬棘，兩側尾柄各具有3個黑圓斑，是黑豬哥最主要的特色，成魚身長可長到近50公分。

東西吉廊道是保育區，卻出現廢棄漁網還困住魚類。（澎湖海洋志工保護團隊提供）

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