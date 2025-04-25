響應泰國潑水節 4/27新店碧潭移工路跑揪你來

新北市府勞工局與泰國貿易經濟辦事處將於4月27日上午7點至下午3點，在新店碧潭風景區東岸廣場舉辦「泰國潑水節暨移工歡樂健康路跑活動」。圖為過往活動情況。（圖由新北市勞工局提供）

2025/04/25 13:45

〔記者黃子暘／新北報導〕響應泰國潑水節，新北市府勞工局與泰國貿易經濟辦事處將於4月27日上午7點至下午3點，在新店碧潭風景區東岸廣場舉辦「泰國潑水節暨移工歡樂健康路跑活動」。勞工局長陳瑞嘉說，活動現場推出泰國傳統舞蹈、泰拳表演，還有美食及小農市集，表演陣容包括泰國女星Kaimook與歌手Bam Phailin，活動當天提供限量免費美食兌換券，與大眾共享泰式風情。

陳瑞嘉指出，新北市每年皆規劃與移工母國文化相關的活動，促進移工身心健康與文化交流，今年活動改以路跑作為主軸，也安排泰國僧團舉行誦經祈福儀式，活動當天提供限量免費美食兌換券，還有農業局青農「希望市集」攤位展售，現場也安排義剪、慈濟健檢、視障按摩、星象占卜及移工法令宣導等服務，並有摸彩活動，有機會帶回3C產品等禮物。

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陳瑞嘉呼籲，雇主應鼓勵移工朋友休假參加活動，協助他們在工作與生活間取得平衡，創造友善和諧的職場環境。

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