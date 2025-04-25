蘆洲18年火鍋「正官木桶鍋」5/12熄燈 網友不捨

蘆洲18年火鍋「正官木桶鍋」宣布5/12熄燈。（記者羅國嘉攝）

2025/04/25 13:34

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲區的「正官木桶鍋蘆洲創始總店」因租約到期，業者宣布將於5月12日停業，消息一出引發廣大迴響，不少老顧客湧入留言區表達不捨，「一個月吃掉八萬」、「我從少女吃到當二寶媽」，更有人感嘆「蘆洲唯一好吃又有面子的請客餐廳要收了！」。

根據官網介紹，蘆洲總店由業者於2008年接手經營，至今已開業18年，在Google累積4298則評論，平均獲得4.6顆星。不料，業者日前透過臉書發文指出，蘆洲總店因租約到期，將自5月12日起停業，感謝各位對於品牌的支持及喜愛，期待未來有一天能以全新品牌再次與大家相遇，「希望屆時能帶來滿滿的美食饗宴」。

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消息一出，不少曾到店消費的網友紛紛留言表示不捨，「你們開幕我是第一批去吃的，然後最誇張1個月吃掉8萬多塊錢，我也長胖好幾公斤，竟然看到你們總店要收」、「我從還沒當媽吃到現在是二寶媽了，沒想到居然要停業了，我滿滿的回憶啊」、「蘆洲唯一好吃請客又有面子的餐廳要關了」、「我十幾年的回憶，剛還跳出我11年前在正官木桶鍋打卡的照片」。

此消息也被地方社團「我是蘆洲人 LoveLuzhou」在社群媒體上分享，不少民眾也感嘆，這間火鍋店以前生意非常好，現場候位起碼都要1個小時以上，但疫情之後生意變得冷清許多，排隊盛況也消失，期盼業者能夠找到新地點並重新開張。

蘆洲18年火鍋「正官木桶鍋」宣布5/12熄燈。（記者羅國嘉攝）

蘆洲18年火鍋「正官木桶鍋」宣布5/12熄燈。（圖擷取自正官木桶鍋臉書）

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