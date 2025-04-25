強化鐵路警察執法裝備 伯悦捐贈價值434萬「微型攝影機」650台

伯悦公司捐贈鐵路警察局價值434萬「微型攝影機」650台。（記者劉慶侯翻攝）

2025/04/25 13:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕為確保執法透明性與提升治安維護效率，伯悦公司捐贈鐵路警察局價值434萬「微型攝影機」650台，以全面強化鐵路警察執法裝備，提升員警執勤安全。

伯悅此次捐贈的CarryCam III（4K）微型攝影機，採用SONY 2 Mega Pixel Starvis CMOS影像晶片，145°超廣角鏡頭，自動偵測紅外線補光功能，具有錄音、錄影、夜視及wifi等多項功能。

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另，內建置3000mAh長效型鋰聚合物電池，電池續行力長達7小時，可提供長時數連續錄影，支持外接行動電源，邊充邊錄，內置記憶體有128GB、256GB及512GB等3種選擇，擴充性足，能提供有效蒐證，並確保執法過程透明。

警方在執行巡邏、盤查、取締違規行為或處理突發事件時，能記錄現場情況，並提供後續調查依據。同時，微型攝影機的使用對於歹徒也具有一定的嚇阻作用，進而降低犯罪發生率。

此外，微型攝影機的普及化也有助於提升警察自我保護能力，減少執勤時遭受無理指控的風險，進一步增強執法信心，提高工作效率。

鐵路警察局局長呂新財表示，警察維護治安的工作艱鉅且責任重大，而社會安全的建立，除了依靠警察的努力，也需要企業與民間力量的支持。

總經理王成疄除將微型攝影機捐贈鐵路警察局外，亦捐贈金門縣警察局、連江縣警察局、台東縣警察局、台中市政府警察局及海巡署艦隊分署第九（金門）海巡隊等執法單位。

警方表示，透過捐贈微型攝影機，不僅提升了執法效率，也讓治安管理更加科技化與透明化，進而增強民眾對警察工作的信任感」。

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