中市大雅六寶里住戶逾50年等不到自來水 月喝4箱瓶裝水

楊瓊瓔及市議員吳呈賢、吳建德辦理「大雅區和平新路111號等延管工程」現勘。（記者張軒哲攝）

2025/04/25 13:00

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大雅區六寶里和平新路多年來沒有自來水管線，居民只能靠井水或購買瓶裝水飲用，住在當地已超過50年的蔡姓住戶擔心井水水質不佳，一家4口改喝瓶裝水，每月要喝掉4大箱，「開銷實在吃不消！」立委楊瓊瓔今日會同市議員吳呈賢、吳建德前往當地會勘，盼中央與地方協力推動延管工程，力拚年底前讓家戶接管。

和平新路位於大雅區與神岡交界，自來水管線未能延伸至居民家門口，長年仰賴使用地下水，生活不便。楊瓊瓔及市議員吳呈賢、吳建德上午辦理「大雅區和平新路111號等延管工程」現勘，經濟部水利署、台灣自來水公司第四區管理處、台中市政府經濟發展局、大雅區公所、大雅區六寶里長步佔鐘及陳情人等單位代表出席。

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當地多數住戶使用的是早年自行鑿設的簡易井，水源缺乏管理與檢測，尤其汛期或旱季期間，水質變化劇烈，居民擔心含鐵、水垢或細菌超標，只能拿來洗衣、沖廁所，不敢直接飲用。住在當地已超過50年的蔡姓住戶說，近年憂心地下污染，飲用水改買瓶裝水，一家4口一個月要喝掉4大箱。

吳呈賢、吳建德一致指出，和平新路地處偏遠，但民眾一樣繳稅，理應享有等同權益。建議市府經發局及大雅區公所主動協助居民取得合法接水資格，並協調免收路面修復費用，加速推動延管工程上路。

水利署與台水公司表示，未領得使用執照建築物申請接用水電，需於民國90年12月31日以前搭建完成，有居住事實並已編釘門牌者。若居民可盡速取得合法文件與同意書，將優先納入年度施工計畫，並依第五期補助原則提供用戶外線補貼，最高可補助施工費用三分之二。

楊瓊瓔表示，自來水是基本民生建設，不能因行政程序問題而延宕居民權益，中央與地方應通力合作，為民爭水。將持續向中央爭取補助差額，並與台中市政府經發局協商是否比照光復路延管工程由市府協助路面修復費用，希望年底前讓家戶接管。她舉例指出，光復路延管案已於今年3月完工，透過經發局預算支應路修費，總計投入870多萬元成功改善12戶用水困境，供水普及率由92.81%提升至93.22%，和平新路案亦可仿效推動。

大雅區和平新路居民，一家4口改喝瓶裝水，每月要喝掉4大箱。（記者張軒哲攝）

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