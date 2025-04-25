作物種原已更新逾250種 今年將更新90種

種苗場指出，種原更新時進行性狀調查，有助於更了解種原特性。（種苗場提供）

2025/04/25 12:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕作物種原的穩定會決定農業生產的穩定性，農業部種苗改良繁殖場和農試所國家作物種原中心合作陸續更新各式作物種原，已完成超過250種作物種原更新，今年預計將完成90個種原更新，同時也會針對苗期、植株、花、果實、種子調查性狀，進一步尋找並培育更適合適應極端氣候的作物。

作物種原是現代農業基因庫的來源，對農業品種改良、提高抗病性、抗旱性，以及改善產量和品質至關重要，種苗場表示，種原衰退將對農業生產帶來巨大挑戰，隨著時間推移，作物種原活力會逐漸下降，基因多樣性也會逐步流失，削弱環境變遷和病蟲害的抵抗力，也會影響農業生產，該場自前年起就開始進行種原更新。

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種苗場指出，目前主要更新的種原作物為番茄、胡瓜、西瓜、茄子，2023年完成120個種原更新、2024年完成130個種原更新，今年預計完成90個種原更新。在更新過程中，也會針對作物性狀進行詳細調查，找尋可能應用於育種的植物特性，並測試採收種子的發芽率，藉由種原庫種子更新，可為作物改良和氣候變遷做準備，透過栽培與性狀調查，使這些作物基因資源特性更清晰，並提供農業生產穩定基礎。

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