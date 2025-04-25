為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今天世界企鵝日！企鵝腳底為什麼不會凍傷？教育部官網告訴你原因

    今（25）日是世界企鵝日，為喚起民眾關注企鵝，教育部官方LINE今日推出企鵝達人小遊戲。 （記者林曉雲翻攝）

    今（25）日是世界企鵝日，為喚起民眾關注企鵝，教育部官方LINE今日推出企鵝達人小遊戲。 （記者林曉雲翻攝）

    2025/04/25 12:51

    〔記者林曉雲／台北報導〕企鵝的腳為什麼不會凍傷？如果以為企鵝是靠「腳底脂肪層」就答錯了，正解是靠著「逆流交換功能」才免於凍傷。

    今（25）日是世界企鵝日，全球共有18種企鵝，科學家估計目前有3000萬到5000萬隻，但受到氣候變遷、石油污染與塑膠垃圾等威脅，不少企鵝面臨滅絕或數量大減的危機，例如紐西蘭黃眼企鵝僅數千隻、30年內恐減絕，為喚起民眾關注企鵝，教育部官方LINE今日推出企鵝達人小遊戲，希望讓更多人了解企鵝。

    世界企鵝日的日期是每年4月25日，係根據科學家在南極的研究基地（例如美國的麥克默多站）觀察到的現象而來， 每年這個時間點，皇帝企鵝會開始從海上遷徙回到陸地繁殖地，成為一個重要的觀察節點，也被科學家與環保人士定為「世界企鵝日」，用來提醒人們企鵝的重要性，企鵝是極地生態系統中的指標物種，企鵝面臨的威脅如氣候變遷、冰層消融、漁業影響、塑膠污染等，因此需要致力於推動保育行動，教育公眾關注企鵝保護與棲地維護。

    大小朋友去海生館或動物園，企鵝走路搖搖晃晃可愛的模樣受到眾人喜愛。教育部企鵝達人小遊戲提問，企鵝的腳為什麼不會凍傷？根據台北市立動物園正解，企鵝的腳底沒有毛，也沒有厚厚脂肪，但靠著「逆流交換」功能，血管之間的熱傳導，把動脈流下來的暖血熱度，傳給靜脈回流的冷血，減少熱量流到腳底，才能夠免於凍傷。

    此外，企鵝的黑白配色的優點是為了保暖還是偽裝？根據國家地理雜誌正解是偽裝，因為由上往下看，企鵝的黑背會和深色海水融為一體，從下往上看，牠們白色的肚子又剛好融合在陽光照亮的水面之中，這樣的配色能有效隱藏行蹤，避開天敵，也方便埋伏獵物。

    最後一題則是提問阿德利企鵝用什麼求偶？是石頭或珊瑚？根據國立海洋生物博物館正解是石頭，阿德利企鵝的求偶超級浪漫，牠們不唱歌也不跳舞，而是獻上一顆「完美的石頭」，公企鵝會在冰原上四處尋找最漂亮的鵝卵石，送給心儀的母企鵝求偶。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播