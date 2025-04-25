今天世界企鵝日！企鵝腳底為什麼不會凍傷？教育部官網告訴你原因

今（25）日是世界企鵝日，為喚起民眾關注企鵝，教育部官方LINE今日推出企鵝達人小遊戲。 （記者林曉雲翻攝）

2025/04/25 12:51

〔記者林曉雲／台北報導〕企鵝的腳為什麼不會凍傷？如果以為企鵝是靠「腳底脂肪層」就答錯了，正解是靠著「逆流交換功能」才免於凍傷。

今（25）日是世界企鵝日，全球共有18種企鵝，科學家估計目前有3000萬到5000萬隻，但受到氣候變遷、石油污染與塑膠垃圾等威脅，不少企鵝面臨滅絕或數量大減的危機，例如紐西蘭黃眼企鵝僅數千隻、30年內恐減絕，為喚起民眾關注企鵝，教育部官方LINE今日推出企鵝達人小遊戲，希望讓更多人了解企鵝。

請繼續往下閱讀...

世界企鵝日的日期是每年4月25日，係根據科學家在南極的研究基地（例如美國的麥克默多站）觀察到的現象而來， 每年這個時間點，皇帝企鵝會開始從海上遷徙回到陸地繁殖地，成為一個重要的觀察節點，也被科學家與環保人士定為「世界企鵝日」，用來提醒人們企鵝的重要性，企鵝是極地生態系統中的指標物種，企鵝面臨的威脅如氣候變遷、冰層消融、漁業影響、塑膠污染等，因此需要致力於推動保育行動，教育公眾關注企鵝保護與棲地維護。

大小朋友去海生館或動物園，企鵝走路搖搖晃晃可愛的模樣受到眾人喜愛。教育部企鵝達人小遊戲提問，企鵝的腳為什麼不會凍傷？根據台北市立動物園正解，企鵝的腳底沒有毛，也沒有厚厚脂肪，但靠著「逆流交換」功能，血管之間的熱傳導，把動脈流下來的暖血熱度，傳給靜脈回流的冷血，減少熱量流到腳底，才能夠免於凍傷。

此外，企鵝的黑白配色的優點是為了保暖還是偽裝？根據國家地理雜誌正解是偽裝，因為由上往下看，企鵝的黑背會和深色海水融為一體，從下往上看，牠們白色的肚子又剛好融合在陽光照亮的水面之中，這樣的配色能有效隱藏行蹤，避開天敵，也方便埋伏獵物。

最後一題則是提問阿德利企鵝用什麼求偶？是石頭或珊瑚？根據國立海洋生物博物館正解是石頭，阿德利企鵝的求偶超級浪漫，牠們不唱歌也不跳舞，而是獻上一顆「完美的石頭」，公企鵝會在冰原上四處尋找最漂亮的鵝卵石，送給心儀的母企鵝求偶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法