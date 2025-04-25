基隆麥金路3巷邊坡去年10月山陀兒颱風崩坍 至今未修

基隆市麥金路3巷山坡崩落已半年多至今未復建，居民出入提心吊膽。（記者盧賢秀攝）

2025/04/25 12:34

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆麥金路3巷是壯觀里2千多戶居民主要出入道路，道路邊坡在去年10月山陀兒颱風時大面積土石崩坍，至今未搶修，山坡上還有部分土石遇大雨就會坍落，居民經過時提心吊膽。市議員鄭愷玲服務處今天與里長、安樂區公所及地主會勘，目前水保工作已經核定，地主承諾天氣放晴就會進行山坡復建工程。

壯觀里長陳威竹表示，麥金路3巷道路上方邊坡，在山陀兒颱風時土石崩坍，約有20公尺長15公尺高，事後只有清除路面土石，山坡至今未復建，大雨來時還會有落石，很多居民反映，經過這裡時都很害怕。

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鄭愷玲服務處今天找了區公所和地主等人會勘，要求儘速復建，颱風季快到了，民眾都提心吊膽，尤其該山坡屬順向坡，山坡土石不斷崩落。

市府產業發展處同意地主整治山坡地，但不能涉及開挖整地或其他改變地形等開發行為；施工期間土地所有權人應依水土保持技術規範，確實落實臨時安全防災措施，作好水土保持維護，避免有水土流失的情形。

地主新實運輸公司表示，已經完成設計，市府同意水土保持計畫，只要天氣放晴即可施工復建山坡，預估工期2個月。

此外，鄭愷玲服務處也要求地主，在施工期間做好安全措施及交通維管，避免影響居民出入安全。

基隆市麥金路三巷山坡崩落已半年多至今未復建，居民出入提心吊膽，議員鄭愷玲服務處會同地主和區公所等單位勘查。（記者盧賢秀攝）

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