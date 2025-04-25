身心障礙學生甄選入學公布成績 中央大學系統一度當機

中央大學在官網說明，系統一度異常，中午已陸續恢復正常。（記者林曉雲翻攝）

2025/04/25 12:21

〔記者林曉雲／台北報導〕大學身心障礙學生升學大專院校甄選入學成績今（25）日公布，全國教師工會總聯合會表示，接到家長及考生反應，自上午10點開放查詢成績後，主責的中央大學官方網站即發生當機情況，導致許多家長與考生無法即時得知成績，使原本即面臨升學壓力與身心挑戰的考生與家庭，陷入極大的不安與焦慮。中大在官網公告說明，系統已於11時40分恢復正常。

全教總理事長侯俊良表示，家長反應，中央大學提出的解決替代方案，竟僅是「個人報名等成績單郵寄」、「團報詢問高中職學校」，全教總對此表達嚴正關切，身心障礙學生原本即屬於教育體系中的少數與弱勢群體，其教育權益更應被優先保障與細心照顧，在公布成績如此重要的時刻，卻因系統故障與缺乏備案，讓這些學生及其家庭無所適從，顯示對特殊生的服務思維與設計仍顯不足。

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全教總高級中等學校委員會主委巫彰玫則表示，資訊系統的穩定性與替代查詢機制，不只是技術問題，更是教育平等與人權保障的具體體現，大學端在處理特殊生招生事務時，應秉持「以學生為本」、「尊重多元」原則，提供多元且穩妥的成績通知方式，亦可比照現行一般大學考招採用的方式，即以簡訊通知成績於個人手機上，讓學生與家長方便接收，避免讓最需要協助的學生反而成為最易受忽略的一群。

侯俊良表示，全教總將持續關注此事件後續發展，並持續倡議建立更完善的特殊生招生輔導與支援制度，確保每一位學生都能在公平、有尊嚴的環境中，邁向自己的教育之路。

中央大學官網說明，今日上午10時起，因系統異常，甄試網頁無法正常使用，以致延誤查詢成績時程，經緊急修復，系統已於今日中午11時40分起陸續恢復正常，造成不便，敬請見諒。

大學身心障礙學生升學大專院校甄選入學成績今（25）日公布，全國教師工會總聯合會表示，接到家長及考生反應，自上午10點開放查詢成績後，主責的中央大學官方網站即發生當機情況。（圖由全教總提供）

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