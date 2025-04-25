為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    身心障礙學生甄選入學公布成績 中央大學系統一度當機

    中央大學在官網說明，系統一度異常，中午已陸續恢復正常。（記者林曉雲翻攝）

    中央大學在官網說明，系統一度異常，中午已陸續恢復正常。（記者林曉雲翻攝）

    2025/04/25 12:21

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學身心障礙學生升學大專院校甄選入學成績今（25）日公布，全國教師工會總聯合會表示，接到家長及考生反應，自上午10點開放查詢成績後，主責的中央大學官方網站即發生當機情況，導致許多家長與考生無法即時得知成績，使原本即面臨升學壓力與身心挑戰的考生與家庭，陷入極大的不安與焦慮。中大在官網公告說明，系統已於11時40分恢復正常。

    全教總理事長侯俊良表示，家長反應，中央大學提出的解決替代方案，竟僅是「個人報名等成績單郵寄」、「團報詢問高中職學校」，全教總對此表達嚴正關切，身心障礙學生原本即屬於教育體系中的少數與弱勢群體，其教育權益更應被優先保障與細心照顧，在公布成績如此重要的時刻，卻因系統故障與缺乏備案，讓這些學生及其家庭無所適從，顯示對特殊生的服務思維與設計仍顯不足。

    全教總高級中等學校委員會主委巫彰玫則表示，資訊系統的穩定性與替代查詢機制，不只是技術問題，更是教育平等與人權保障的具體體現，大學端在處理特殊生招生事務時，應秉持「以學生為本」、「尊重多元」原則，提供多元且穩妥的成績通知方式，亦可比照現行一般大學考招採用的方式，即以簡訊通知成績於個人手機上，讓學生與家長方便接收，避免讓最需要協助的學生反而成為最易受忽略的一群。

    侯俊良表示，全教總將持續關注此事件後續發展，並持續倡議建立更完善的特殊生招生輔導與支援制度，確保每一位學生都能在公平、有尊嚴的環境中，邁向自己的教育之路。

    中央大學官網說明，今日上午10時起，因系統異常，甄試網頁無法正常使用，以致延誤查詢成績時程，經緊急修復，系統已於今日中午11時40分起陸續恢復正常，造成不便，敬請見諒。

    大學身心障礙學生升學大專院校甄選入學成績今（25）日公布，全國教師工會總聯合會表示，接到家長及考生反應，自上午10點開放查詢成績後，主責的中央大學官方網站即發生當機情況。（圖由全教總提供）

    大學身心障礙學生升學大專院校甄選入學成績今（25）日公布，全國教師工會總聯合會表示，接到家長及考生反應，自上午10點開放查詢成績後，主責的中央大學官方網站即發生當機情況。（圖由全教總提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播