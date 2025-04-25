國中會考下月登場 免試入學變更就學區即起申請

國中會考下月登場，高中免試入學變更就學區，即日起開放申請。圖為各考區負責的主委學校名單。（記者林曉雲翻攝）

2025/04/25 11:53

〔記者林曉雲／台北報導〕國中會考將於下月登場，全國有18個考區，對於因搬家遷徙、在國中階段跨區就學等國中生，為協助適性入學，教育部今（25）日說明，114學年度高中免試入學變更就學區，即日起開放申請，審查結果將在5月19日前以書面通知。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，為協助學生就近入學，教育部提供因搬家遷徙、在國中階段跨區就學、學生就讀或畢業國中學籍所在就學區，未設置可供學生適性選擇的高中群科別、或產業特殊需求類科等特殊因素的學生，可以申請變更就學區，以利適性選擇高中就讀。

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黃瀞儀提醒，學生在選填志願時，宜考量生涯發展紀錄手冊及生涯發展規劃書，參酌免試入學志願模擬選填時，學校所給予的輔導建議，與導師及家長共同討論，選擇適宜的學校就讀，並依照後續放榜（7月8日）及報到日程（7月10日）辦理相關事宜，即早做好高中入學準備，順利銜接高中學校生活。

「114學年度高級中等學校免試入學變更就學區」申請時間即日起至5月2日止，應屆畢業生須上網填寫申請表，並檢附相關證明文件，向就讀國中申請；非應屆畢業生、具同等學力資格或就讀海外設立的台灣學校及中國台商學校學生，則須填寫申請表、檢附相關證明文件，逕向所欲變更的就學區免試入學委員會申請。

黃瀞儀表示，學生申請變更就學區經審查通過，免試入學報名方式即轉變為個別報名，變更後的就學區內各高級中等學校招生對象、名額、報名辦法、比序項目等資訊，及志願選填、報名、錄取公告、報到等重要日程，學生宜務必多加留意，以免權益受損。相關資訊可至各就學區免試入學委員會網站查詢，或下載簡章參閱，亦可至「國中畢業生適性入學宣導網站」連結至各直轄市、縣市12年國教網查詢，紙本簡章並已同步發售。

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