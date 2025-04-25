境外生人數創新高 教育部率63校參加馬來西亞台灣高教展

境外生人數再創新高，教育部正率63所大學參加「馬來西亞台灣高教展」，向馬國學生招手。（圖由教育部提供）

2025/04/25 11:56

〔記者林曉雲／台北報導〕根據教育部統計，113學年共有12萬3188名境外生，比上一學年11萬6038人增加7150人，創新高，其中以越南最多3萬9695人，但近年馬來西亞人數減少至9686人，為加強對馬來西亞招生，教育部率63所大學校院參加「2025年馬來西亞台灣高等教育展」，22所科技大學及41所一般大學，巡迴馬國永平、巴生、吉隆坡、雙溪大年、亞庇及美里6個城市辦展，推廣台灣蓬勃發展的高等教育及優質學習環境，鼓勵馬國學生來我國讀書，預估總參觀人數可超過萬人。

教育部國際司長李敏娟表示，在馬來西亞留台聯總、各地同學會、校友會、馬來西亞各華團、海外聯合招生委員會（暨南國際大學負責）及我國各大學校院的努力下，合作推動交流並積極輔導青年學子來我國升學，台灣跟馬來西亞的交流長遠密切，語言、文化風土相近，加上台馬雙邊學歷互認，期待有更多馬來西亞學生留學台灣，以實現夢想。

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李毓娟表示，我國高等教育品質優良，兼具多元文化深厚底蘊及尖端科技優勢，研究能量高，依據去（2024）年IMD世界競爭力年報，台灣在67個受評比國家中排名第8，足見台灣高等教育、國際競爭力與教學水準在全球名列前茅；此外，台灣進步安定，學費合理，到台灣留學的學生人數持續增加。

李毓娟亦拜會馬來西亞華社研究中心，了解華人歷史與文化知識的保存，並赴馬來西亞華校董事聯合會總會（董總）交流人才培育合作，與馬來西亞留台校友會聯合總會、馬來西亞台灣教育文化協會座談，就台馬教育合作及推廣留學台灣策略交換意見，盼透過各種平台，包括學校、研究機構及民間文教團體等，深化台馬間研究合作與教育交流。

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