豐原情人谷窯出好姻緣 單身聯誼配對率近7成9

台中市政府民政局與豐原區戶政事務所共同舉辦「情人窯情、塔羅卜愛」單身聯誼活動，吸引未婚男女參加。（圖由台中市府提供）

2025/04/25 11:49

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市政府民政局與豐原區戶政事務所共同舉辦「情人窯情、塔羅卜愛」單身聯誼活動，吸引38位單身男女參與體驗原始農村控窯風情，搭配專業塔羅牌占卜師占卜助攻，幫助參加者透過不同視角瞭解自己及心儀對象，勇敢邁出第一步，讓愛情在輕鬆氛圍中悄然發生。成功促成15對民眾互表心意，配對率高達7成9，期許配對成功的參加者感情持續加溫。

台中市府民政局長吳世瑋表示，隨著現代人婚姻觀念改變，結婚的考量不再是為了滿足世俗、長輩的期待，更多的是為自己追求一加一大於二的美好生活，因此市府近年持續精心策劃符合時下民眾喜好的主題式單身聯誼活動，期盼提供單身男女更多元的交友途徑，並在輕鬆自然的氛圍中邂逅美好愛情，進而攜手步入婚姻，提高婚育率。此外，參加聯誼活動並成功步入禮堂的民眾，民政局還會加碼致贈禮金或禮品，與市民朋友分享幸福佳音。

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豐原區戶政事務所主任夏秀琴表示，此次活動特別規劃在象徵愛情的豐原在地知名旅遊勝地「情人谷莊園」舉行，戶所更打造深具豐原特色的「葫蘆娃娃兩小無猜鑰匙圈」與客製化的迷你茄芷袋送給參加者，期待參加者透過愛情之鑰，尋覓如茄芷袋般簡單純粹的愛情。

參加聯誼的程小姐指出，以往參加聯誼，到了配對階段，常擔心選擇到不適合的對象，缺乏勇氣而放棄配對，但此次豐原舉辦的戶外聯誼活動，不僅去除不自然的環境因素，讓她在體驗控窯、互動遊戲的過程中，可以很自然的觀察心儀對象的個性及價值觀。

民政局表示，台中市單身聯誼活動由民政局攜手各戶所聯合推出，活動分二階段報名，第一階段11場次已報名額滿；第二階段10場次將於6月16日上午8時開放報名，額滿為止，報名費每人酌收500元，女性揪伴一起報名成功，還可獲贈精美小禮，歡迎選擇適合自己的年齡、興趣組別場次報名參加。

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