澎湖馬公城隍廟3天環島遶境盛會 陳光復點燃騎馬炮

馬公城隍廟出巡，由澎湖縣長陳光復點燃起馬炮。（記者劉禹慶攝）

2025/04/25 11:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣定古蹟馬公城隍廟今（25）日隆重舉辦「境主靈應，城隍佑民」環島遶境祈安植福大典，縣長陳光復前往參拜，並點燃起馬炮，為期3天的遶境盛會正式揭開序幕。

來自全台及澎湖友廟58間，出動車隊及陣頭，澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、議員蘇陳綉色、馬公市長黃健忠、澎防部指揮官郭俊德、政戰主任許力仁、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全等人都應邀到場。

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馬公城隍廟建廟至今已有247年歷史，是縣定古蹟，期間多次整修，今年3月歷時2年餘的修建工程完成，重現廟宇古樸風華，珍貴的文化資產得以延續傳承。馬公城隍廟主祀城隍爺，受封「靈應候」，素有「陰間縣太爺」之稱，公正無私，賞善罰惡，深受信眾敬仰，庇佑地方平安，此次出巡，由城隍廟董事長顏嘉弘壓陣城隍爺。

長年來，馬公城隍廟積極推動地方公益與社會和諧，對澎湖的安定發展貢獻良多。此次遶境活動，彰顯城隍佑民的的神威與庇護，也展現民眾對信仰的虔誠與凝聚力。遶境行程涵蓋澎湖本島4鄉市，所經之地鞭炮齊鳴，民眾設香案迎接，祈求闔家平安、風調雨順。

馬公市公所特別設立香案，迎接城隍出巡，馬公市長黃健忠、市代會主席歐銀花、來訪的朴子市長吳品叡、朴子市民代表會主席陳玉霞、配天宮董事長蔡承宗以及嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會等人都參與盛會，馬公市幼兒園學童也列隊歡迎，澎湖縣政府衛生局宣導團隊也把握人潮聚集機會，現場宣導戒菸。

城隍廟董事長顏嘉弘，坐鎮城隍爺神轎。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府衛生局利用廟會人潮，宣導反菸理念。（記者劉禹慶攝）

馬公市長黃健忠在市公所前方，迎接城隍爺出巡。（記者劉禹慶攝）

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