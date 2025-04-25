汶萊代天府跨海領天旨、地令 西羅殿老王令神諭「要跟回去」

汶萊代天府8尊神明出駕跨海到台灣首廟天壇領天旨、東嶽殿領地令。（記者王姝琇攝）

2025/04/25 11:34

〔記者王姝琇／台南報導〕汶萊代天府今跨海到台灣首廟天壇領天旨、東嶽殿領地令，展現台灣宗教軟實力；西羅殿廣澤尊王老王令無預警指示將一同返回永鎮汶萊，汶萊代天府主持洪聖翔提及，3年前神明就已交代接王令，但未說明何時、何地，此趟竟能順利接回王令，是意料之外。

汶萊代天府主祀五府千歲，多年前到東石臥龍港代天府學手轎，準備重啟辦事濟世。如今學有所成特地到台南領旨，洪聖翔表示，此次是奉五府千歲令，來到天壇、東嶽殿面見諸位神明、領旨，會選擇來到台南也是神明指示，台灣台南保留有最正統的道教科儀，「我們謹遵神諭，濟世萬民」。

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文史工作者謝奇峰指出，汶萊代天府透過觀手轎辦事濟世，為信眾解惑；惟因故中斷6年，如今奉神諭要重啟辦事濟世，特地來到台南天壇領天旨、東嶽殿領地令，象徵正式「領牌」執事；更代表台灣宗教信仰、道教科儀等受到國際認同，此外今年也是汶萊代天府重光3年，別具意義。

謝奇峰說，不可思議的是，約有40年歷史的西羅殿廣澤尊王老王令，竟指示要與汶萊代天府一同返國，這時對方才提及，神明3年前有交代接王令，但未說明何時、何地；原來雙方早有因緣。

天壇董事長徐國潤表示，此次汶萊代天府前來天壇領天旨，與天壇結緣，要祝福他們順利圓滿；也代表天壇致贈一字匾。汶萊代天府由宮主方觀仁、總幹事洪漢光等人代表接受並致贈回禮。

約有40年歷史的西羅殿廣澤尊王老王令（圖正中），指示要與汶萊代天府一同返國。（記者王姝琇攝）

天壇董事長徐國潤（右3）代表天壇致贈一字匾。汶萊代天府致贈回禮。（記者王姝琇攝）

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