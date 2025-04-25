士林官邸孤挺花展 明起免費參觀

士林官邸孤挺花展，4/26至5/18登場。（圖由公園處提供）

2025/04/25 11:16

〔記者甘孟霖／台北報導〕4月份春暖花開，台北市士林官邸新蘭亭將於明（26日）起至5月18日推出「孤挺花展」，邀請民眾一同走入春與初夏交織的花藝秘境，細細品味近20種不同風情的孤挺花品種，搭配繽紛花卉佈展與創意花藝設計，打造充滿層次與色彩的花園饗宴，展覽免費開放參觀。

公園處長藍舒凢表示，孤挺花又名朱頂紅，花姿挺拔、花瓣寬大艷麗，是春夏交替最具代表性的觀賞花卉之一，以高冷優雅的氣質、直挺的花梗和喇叭形花朵著稱，其花瓣有紅、白、粉、金、紫等多彩的花色，本次展覽選用紅、白、粉、雙色、嵌紋、重瓣等品系，從經典到罕見，處處展現品種魅力。

請繼續往下閱讀...

她舉例，擁有粉金光暈花瓣的「太陽神」，花瓣宛如晨曦映照的粉金色光暈，層疊細緻，氣質高貴典雅；網路人氣王「紫蝶」，花色非一般常見正紅或橘紅，而是較稀少特殊的紫、桃色；還有花瓣質地細緻具珠光白色的「雪山」，完全盛開時花瓣邊緣會如同荷葉邊般微捲。而展場中除了有繽紛的孤挺花，還搭配了色彩豐富的彩色海芋、火紅耀眼的仙丹花、小巧可愛的馬櫻丹、夢幻唯美的繡球花等春季植栽互相輝映。

展區中14座花台，以不同品種的孤挺花為主題，搭配異材質花器與自然元素，設計出屬於春日限定的花藝語彙；展場更融入中式庭園設計，呈現上、下層次呼應的水面鏡射意象。

園藝管理所主任吳旻靜補充，除孤挺花外，展覽另一亮點是搭配豐富多樣的彩葉草。原生於熱帶地區、耐熱又耐濕的彩葉草，是園藝佈展中最具畫龍點睛效果的植栽之一，其葉形葉色變化萬千，從濃郁紅、墨綠、深紫到鮮黃、粉橘等色彩層層堆疊，在葉片上恣意揮灑，如同大自然手繪的畫布，處處展現葉片之美。

她介紹，此次展出11品種的彩葉草，當中不乏具備國際殊榮的台灣之光，像是「桃樂絲」榮獲2024年台灣花卉品種推介會「盆花票選第一名」，葉緣滾邊猶如舞裙飄逸，色彩變化多端；「喜鳳凰」在日本新品花卉競賽盆花組中奪得「色彩創意特別獎」，葉片整體鮮紅、邊緣閃耀亮麗琥珀鑲邊，色彩層次分明，展現極高觀賞價值。

公園處補充，孤挺花展開放時間為每日上午8點30分至下午5點，週一不休館，免費自由參觀，適合親子同遊、朋友聚會或個人賞花療癒之旅。

士林官邸孤挺花展，4/26至5/18登場。（圖由公園處提供）

士林官邸孤挺花展，4/26至5/18登場。（圖由公園處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法