迎接5/4星際大戰日 黑武士發光一卡通4/30亮相

「STAR WARS《黑武士》發光一卡通」將於4月30日上架。（圖由一卡通提供）

2025/04/25 11:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕為迎接5月4日「星際大戰日」，黑暗原力將降臨現實世界！一卡通今宣布推出限量1600張「STAR WARS《黑武士》發光一卡通」，讓星戰迷有機會將這股強大原力收藏掌中。

一卡通說明，身穿黑色盔甲、手持紅色光劍的「黑武士」達斯維達，以無可匹敵的原力與冷酷霸氣，征服了無數星戰迷的心，作為星際大戰Star Wars系列最具代表性的傳奇人物，他的故事橫跨近半個世紀，至今仍在全球影迷間傳頌不息。

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而這股來自星際的黑暗原力即將跨越銀幕，化為現實世界的收藏逸品，讓人親手掌握這段不朽傳奇，只要輕輕感應，黑武士的光劍和雙眼瞬間亮起紅色光芒，彷彿黑暗原力在你手中奔騰。

一卡通指出，這份獨特設計，可讓一卡通不僅是交通票卡，更是一件值得珍藏的傳奇，精緻的黑武士造型，搭配感應發光功能，再加上質感滿分的收藏包裝，無論是自用或送禮，都能讓星戰迷們感受到滿滿的誠意。

「STAR WARS黑武士發光一卡通」將於2025年4月30日上午11:00起，在7-ELEVEN OPENPOINT和一卡通蝦皮商城正式販售，每張售價新台幣650元；為了讓更多星戰迷們有機會擁有這份傳奇，一卡通蝦皮商城特別推出獨家優惠，凡於蝦皮商城內購買任一STAR WARS系列一卡通，即可享【STAR WARS《黑武士》發光一卡通】加價購590元的優惠。

「STAR WARS《黑武士》發光一卡通」將於4月30日上架。（圖由一卡通提供）

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