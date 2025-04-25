鋒面接力天氣持續不穩定 專家曝下週轉晴時間點

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」週日各地天氣轉為晴時多雲或多雲時晴，直到下週一鋒面通過及東北季風增強影響，嘉義以北及東半部轉陰或多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，西北部沿海及宜蘭有短時較大雨勢機會，直至下週二鋒面遠離後全台再轉為多雲時晴或晴時多雲天氣。（資料照）

2025/04/25 11:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今、明2日東北季風持續影響，中北部及東北部仍屬濕涼天氣，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」PO文表示週日各地天氣轉為晴時多雲或多雲時晴，直到下週一鋒面通過及東北季風增強影響，嘉義以北及東半部轉陰或多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，西北部沿海及宜蘭有短時較大雨勢機會，直至下週二鋒面遠離後全台再轉為多雲時晴或晴時多雲天氣。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今日東北季風增強，台灣海峽上仍有對流雲系發展，嘉義以北及東半部皆有短暫陣雨或雷雨，南部僅山區有短暫陣雨機會，基隆北海岸、東北角及宜蘭局部地區有較大雨勢，日雨量有機會達大雨等級，鋒面影響對南部較小，嘉義以南及台東仍為多雲時晴或晴時多雲天氣；氣溫鋒面中北部及花東明顯轉涼，高溫約24至26度，中部高溫約28度，南部持續有30度以上高溫，屏東有33至35度高溫，請南部的民眾注意防曬及多補充水分避免中暑，北部東北部的民眾，夜間氣溫稍低，出門應攜帶外套，做好保暖。

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粉專指出，明（26）日鋒面持續影響，仍跟週五差不多的天氣型態，中北部及東北部仍屬濕涼天氣，高溫仍維持在24至26度，中部高溫約28至29度，南部高溫約29至31度，中部以北及東半部為陰有短暫陣雨或雷雨天氣，迎風面的北海岸、東北角及東半部有局部較大雨勢，日雨量有機會達大雨等級，晚間雲系逐漸遠離，且東北季風開始減弱各地轉多雲或多雲時晴天氣。

粉專續指，週日（27）漸轉高壓迴流環境，氣溫將回升，各地天氣為晴時多雲或多雲時晴，東半部仍有些局部短暫陣雨，午後受熱力作用，有熱對流發展機會，北部、各地山區及近山地區皆有短暫陣雨機會，下週一（28）另一波鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北及宜花地區氣溫稍降，嘉義以北及東半部轉陰或多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，西北部沿海及宜蘭有短時較大雨勢機會，局部地區單點有機會達大雨等級，南部僅山區有零星降雨機會，週二受持續東北季風影響，但鋒面遠離，全台為多雲時晴或晴時多雲天氣，但氣溫仍有稍下滑，北部、東部高溫約24至26度，中南部高溫約27至28度。

粉專提醒，週末天氣變化大，降雨較多，外出的時候記得要攜帶雨具，行車如遇到大雨也要小心駕駛，週日轉晴或多雲，天氣較穩定，下週一另一鋒面快速通過，中部以北轉雨，但週二週三天氣轉晴或多雲時晴的穩定天氣，週二仍稍偏涼，週三東北季風減弱，各地開始回溫，但這兩天山區及近山地區仍有午後短暫陣雨機會，須持續追蹤最新的天氣預報。

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