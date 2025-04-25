融入牛墟文化 台南善化再添新主題遊戲場

台南市善化區公六公園特色遊戲場啟用，以在地的牛墟文化為主題設計。（記者劉婉君攝）

2025/04/25 10:17

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市善化區再添一座新的兒童遊戲場，位於文昌里的公六公園特色遊戲場今（25）日啟用，以在地的牛墟文化為主題，設置牛造型溜滑梯等設施，提供親子遊憩空間。

啟用儀式由市長黃偉哲與台南市議會副議長林志展、議員陳碧玉等人揭下牛隻主題遊具上的鍛帶，象徵早期牛墟交易時的「嫁妝」祝福。

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公六公園特色遊戲場有牛牛主題遊戲區，仿照牛墟牛隻買賣時的摸齒、試犁、試步等步驟，設置一座牛造型複合式主題遊具，「摸齒」區透過滑桿、滑梯、攀爬設施等，讓孩子與牛隻遊具互動；「試犁」區則以天然鋪面搭配地形塑造與擺盪設施，模擬牛隻耕田的情境；「試步」區設計跳樁，讓孩子體驗牛隻步伐穩健的測試挑戰。

另外還有「牛牛冒險車道」，設計滑步車車道，結合起伏地形，呼應牛墟交易牛隻時「考車」的文化；車道鋪面融入象徵交易成功的牛隻綁鍛帶習俗，增添文化故事性。沙坑遊戲區則呼應「市販」場域概念，打造輪椅無障礙動線，並設有玩沙盤、挖沙機，讓不同年齡、能力的孩子都能在共融環境中透過遊戲交流互動。

黃偉哲表示，台南目前已有56座特色公園，目標要讓台南37區個行政區，區區皆有特色公園，希望讓親子有更多的休息空間。

台南市善化區公六公園特色遊戲場啟用，以在地的牛墟文化為主題設計。（記者劉婉君攝）

台南市善化區公六公園特色遊戲場啟用，以在地的牛墟文化為主題設計。（記者劉婉君攝）

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