為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雨季將至 國家自然公園管理處：柴山「4洞」5/1~10/31停止探洞

    國家自然公園管理處宣布，柴山「4洞」5/1到10/31停止探洞。（自管處提供）

    國家自然公園管理處宣布，柴山「4洞」5/1到10/31停止探洞。（自管處提供）

    2025/04/25 10:00

    〔記者王榮祥／高雄報導〕內政部國家公園署國家自然公園管理處表示，5月初將進入23節氣的立夏，也是每年雨季開始，自5月1日至10月31日止，本園區猩猩洞、天雨天財洞、北峰極樂洞、金瓜洞等4個洞穴，停止申請及從事探洞活動。

    自管處說明，5月初將進入24節氣的立夏，萬物借溫暖氣候而迅速生長，也是每年雨季開始，雖是園區生物復甦和景觀豐富度提升的時節，但是對比外部環境，石灰岩洞穴內部明顯比較潮濕，甚至會有泥濘、積水等現象，環境內的生物活動情況也會有顯著的變化。

    因此，為避免干擾洞穴內環境，亦降低因洞穴環境濕滑而致跌傷的風險，將停止探洞活動申請。

    自管處指出，依據國家公園法第13條授權訂定的壽山國家自然公園區域內禁止事項規定，禁止未經許可從事探洞活動，違者將依法究處，籲請民眾配合實施管制，讓自然環境順應季節有休養生息的機會，並維護遊憩活動安全。

    自管處同時提醒民眾，進入園區從事較耗費體能、具挑戰性的活動，應事先瞭解環境狀況、天氣變化、評估自身狀況、備好隨身裝備，並考量利用相關保險來保障個人權益及減低意外的發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播