雨季將至 國家自然公園管理處：柴山「4洞」5/1~10/31停止探洞

國家自然公園管理處宣布，柴山「4洞」5/1到10/31停止探洞。（自管處提供）

2025/04/25 10:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕內政部國家公園署國家自然公園管理處表示，5月初將進入23節氣的立夏，也是每年雨季開始，自5月1日至10月31日止，本園區猩猩洞、天雨天財洞、北峰極樂洞、金瓜洞等4個洞穴，停止申請及從事探洞活動。

自管處說明，5月初將進入24節氣的立夏，萬物借溫暖氣候而迅速生長，也是每年雨季開始，雖是園區生物復甦和景觀豐富度提升的時節，但是對比外部環境，石灰岩洞穴內部明顯比較潮濕，甚至會有泥濘、積水等現象，環境內的生物活動情況也會有顯著的變化。

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因此，為避免干擾洞穴內環境，亦降低因洞穴環境濕滑而致跌傷的風險，將停止探洞活動申請。

自管處指出，依據國家公園法第13條授權訂定的壽山國家自然公園區域內禁止事項規定，禁止未經許可從事探洞活動，違者將依法究處，籲請民眾配合實施管制，讓自然環境順應季節有休養生息的機會，並維護遊憩活動安全。

自管處同時提醒民眾，進入園區從事較耗費體能、具挑戰性的活動，應事先瞭解環境狀況、天氣變化、評估自身狀況、備好隨身裝備，並考量利用相關保險來保障個人權益及減低意外的發生。

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