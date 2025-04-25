台東紅葉國小棒球場年久失修 體育署允補助600萬修繕

立委陳瑩與紅葉國小棒球隊。（陳瑩服務處提供）

2025/04/25 09:42

〔記者黃明堂／台東報導〕台東紅葉國小是棒球傳奇的發源地，棒球場年久失修，立委陳瑩及伍麗華成功協助紅葉國小向體育署爭取近6百萬修繕經費。陳瑩同時指出，制度、師資及環境設備是運動員養成的三項關鍵。

陳瑩說，1968年，紅葉少棒隊以堅強的毅力與團隊合作精神，擊敗日本關西少棒明星隊，震驚全台，點燃全台灣對棒球的熱情，所以無論未來體育班制度是否有任何調整，在紅葉國小成立原住民棒球實驗專班，絕對有其必要，也是培育基層棒球目前最好的制度方向。

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身為台東縣棒球委員會主委的陳瑩說，長期關注基礎棒球的發展，於2013年協調教育部推動原住民族棒壘球教練計畫，協助沒有經費聘請棒球教練的學校，補助球隊聘請專業教練指導球員，截至去年已有135個學校球隊受惠，每年經費破億元，共有上千名球員受惠。

這次紅葉國小棒球隊棒球場的修繕，總經費665萬元，陳瑩與伍麗華協助向教育部體育署爭取9成補助經費（598.5萬元）。陳瑩表示，希望球場可以改善設施環境，提升球員訓練品質，平整的場地，可以讓球員更安全更完善的盡情發揮。

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