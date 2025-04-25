韓國遊客到高雄增44％各國最高 林欽榮：朝互相送客努力

林欽榮率團拜會韓國觀光公社，雙方就加強兩地觀光合作交換意見。（高市府提供）

2025/04/25 09:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕去年國人赴韓觀光達142萬人次，韓國來台旅客也達百萬人次，其中至高雄住宿外籍旅客，以韓國年增幅達44.52%為最高；高市副市長林欽榮正率團訪韓，強調將持續與韓國觀光公社深化合作，朝雙方互相送客的方向共同努力。

林欽榮率市府相關局處代表抵達韓國後，立即馬不停蹄展開參訪及拜會，首先前往首爾機器人與人工智慧博物館（Robot & AI Museum, RAIM），隨後拜會韓國觀光公社，針對深化觀光合作、推動雙向旅客交流進行廣泛討論，展現攜手打造台韓觀光新局的共識。

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林欽榮拜訪韓國觀光公社，由觀光內容戰略本部長劉鎮鎬接待，雙方就如何加強兩地的觀光合作交換意見；林欽榮表示，高雄市重視與韓國的交流與合作，去年9月市府觀光局曾率團赴首爾舉辦觀光推介會、拜會韓國觀光公社等單位，同年12月高雄流行音樂中心與韓國觀光公社合作舉辦「2024下酒祭」，為高雄民眾引介韓國獨立音樂與特色美食，強化雙方民間文化連結，也突顯高雄作為亞洲文化交流平台的潛力。

他指出，韓國是高雄極為看重的海外市場之一，根據觀光署統計，去年國人赴韓人次達142萬，韓國來台旅客達百萬人次，其中至高雄住宿的外籍旅客，以韓國年增幅達44.52%為最高。

同時，高雄小港機場目前每週直飛韓國逾42班次，涵蓋仁川、金浦、釜山與濟州，航程僅2.5至3小時，開拓韓國觀光市場有其利基及競爭優勢。市府將持續與韓國觀光公社深化合作，朝雙方互相送客的方向共同努力。

本部長劉鎮鎬則表示，高雄海港城市與韓國釜山相似，擁有豐富的城市特色與觀光潛力，2023韓國Black Pink就曾至高雄開演唱會，還有許多特色美食、夜市，也對高雄龍虎塔、旗津等景點印象深刻，未來韓國觀光公社將持續與高雄攜手合作，強化雙邊合作，共同推廣雙方觀光資源，增進彼此的文化觀光交流與友好關係。

林欽榮率團拜會韓國觀光公社，雙方就加強兩地觀光合作交換意見。（高市府提供）

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