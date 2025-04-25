高雄時尚登國際舞台 青年局攜新秀驚艷東京、台北時裝週

高市青年局攜手紡拓會，帶領第五屆高雄時尚大賞金賞品牌「FUSIO FUSIO」設計師洪福伸，參與東京時裝週期間於澀谷Scramble Square百貨舉辦的限定快閃展售會。（青年局提供）

2025/04/25 09:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕2024高雄時尚大賞精彩成果在國際舞台持續發光。本屆金賞與永續時尚賞得主「FUSIO FUSIO」以蝸人系列作品驚艷東京時裝週，再於台北時裝週AW25期間聯同「ccyeh」與「INMORIES」等入圍及獲獎品牌，分別登上服飾品國際買主採購洽談會與品牌秀。

青年局長林楷軒表示，高雄時尚大賞秉持「競賽不止於決賽、媒合效益不限於國內」理念，協助新銳品牌拓展國際視野、深化產業鏈結，今年透過與中華民國紡織業拓展會首度合作，安排金賞品牌FUSIO FUSIO設計師洪福伸親赴東京時裝週，並於活動期間在澀谷Scramble Square百貨「Blooming Taiwan」主題限定POP UP展售空間，成功吸引國際時尚買家與媒體關注。

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設計師洪福伸表示，此行不僅近距離觀摩4場日本品牌時裝秀，也拜訪當地選品店與時尚採購，深入瞭解東京時尚市場風格與消費者喜好，對品牌未來發展非常有幫助。

台北時裝週洽買會上，蝸人系列同樣獲得東京與曼谷選品店的合作邀約，作品廣受國際青睞，讓洪福伸開心透露「感謝青年局與紡拓會的協助支持，目前品牌處於商品量產階段，且近期籌備在高雄設立公司登記，期望能深耕在地，持續創作」。

另位參與台北時裝週洽買會的銀賞品牌「ccyeh」設計師葉佳青則指出，台北時裝週期間匯集國內外媒體、時尚同業與圈內買手，透過交流分享品牌經營經驗，獲益良多；更令人驚喜的是，有粉絲因高雄時尚大賞的曝光而認識品牌，特地專程造訪，這份肯定與支持，讓自己對創作更有信心！

青年局指出，為鼓勵青年設計師實踐創業夢想，今年度推出「時尚設計人才創新創業輔導計畫」，聚焦三大補助方向，包括「主題設計獎勵」、「國際連結、跨界創新及高雄時尚產業促進補助」，以及「時尚創業補助」。計畫將以高雄為創作起點，協助設計師拓展國際視野、強化異業合作能力，營造友善且具競爭力的時尚創業生態。

第五屆高雄時尚大賞金賞品牌「FUSIO FUSIO」以獲獎作品蝸人系列服飾，於東京澀谷Scramble Square百貨進行期間限定快閃展出。（照片由FUSIO FUSIO提供）

高雄時尚大賞效益不止於決賽，促成第五屆銀賞品牌「ccyeh」對接2025台北時裝週國際買主採購洽談會之媒合機會。（照片由ccyeh提供）

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