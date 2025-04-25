高雄隊赴日推觀光獲回響 日本女大胃王海老原︰近期到高雄

高雄隊赴日推觀光獲回響，日本女大胃王海老原（右）透露近期會規畫到高雄拜訪。（圖由觀光局提供）

2025/04/25 08:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕疫後高雄最大規模海外觀光推介會日前在日本大阪登場，觀光局長高閔琳率領60位觀光業者與農業局團隊、透過多元方式介紹高雄，並獲得許多回響，與會人士透露，日本正妹大胃王Youtuner海老原まよい 也來到推介會，表示將規劃近期造訪高雄。

高市觀光局近日率團前進日本大阪舉行高雄國際觀光推介會，邀請多位日本觀光產業重要貴賓及意見領袖蒞臨出席，包括外交部駐大阪辦事處、大阪觀光局、交通部觀光署駐大阪辦事處、日本台灣商會聯合總會、日本旅行業協會（JATA）、JTB、日本旅行（NTA）等多位貴賓，吸引超過百位來自關西地區的航空、旅遊、媒體業者共襄盛舉。

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觀光局長高閔琳說明，這次日本大阪推介會特別組織近60位高雄在地觀光業者及農業局共同組成「高雄國際觀光隊」，透過精彩呈現B2B交流與沉浸式的體驗活動，讓日本關西地區旅遊業者及當地媒體充分認識這座蟬聯台灣觀光第一寶座、擁有山海河港壯麗景觀的國際城市高雄，感受高雄人最熱情的活力與人情味，誠摯歡迎日本旅客呼朋引伴組團來高雄，一起「高雄界隈」！

觀光局指出，推介會現場驚喜迎來旅居台灣多年的日本旅遊作家小林賢伍到場力挺，分享東高雄旅遊經驗及魅力，帶給日本貴賓更貼近「生活感」的旅遊視角；大阪知名YouTuber「ABlin」也前來助陣，台灣的Balin與日土混血夫婿Alin更拍攝以大阪腔日語介紹台灣旅遊、美食的影片，生動分享他們眼中的高雄驚喜亮點。

本次推介會也吸引到近百萬人次訂閱的日本知名Youtuber海老原まよい、大胃王豆芽小哥到場，感受高雄獨特的觀光魅力；包括海老原在內、多位來自大阪及關西地區的重要貴賓，賓客紛紛表示活動內容令人印象深刻，並表達出高度意願前往高雄考察及旅遊。

海老原まよい綽號「Ebimayo*」（龍蝦美乃滋），是2020大胃女王決定戰新人王，開設有個人大食頻道，影片大部分項目都頗有重量，若不是重量驚人的，她後來重心在網路，同時也挑戰美國的納森吃熱狗大賽，在23及24年拿下亞軍，被視為女大胃王中明日之星。

高市觀光局長高閔琳組團赴日本大阪舉辦觀光推介會，向日本遊客展現高雄山海與人情美景。（圖由觀光局提供）

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