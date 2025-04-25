係金ㄟ！壞掉的小家電可以換好康 原因曝光了

彰化縣陜西國小的家電維修班，小朋友都是維修小達人。（彰化縣陜西國小提供）

2025/04/25 06:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕家中有壞掉的小家電，先不要丟！彰化縣政府舉辦「紫耀八卦─喜迎斑蝶到我家活動」，將於今天（25日）晚間7點開放網路報名，前100組網路報名，並在活動當天捐贈壞掉的小家電就可送野餐墊及攤位食品兌換券，壞掉小家電將作為小學生的電器班使用！

承辦活動的秀水鄉陜西國小校長吳世宏表示，為迎接紫斑蝶北返過境成功營區，將於5月11日母親節當天上午舉辦活動，有精彩泡泡秀、樹攀體驗、多元食農品嚐、環境知識闖關，並有環境教育展示，當日前300名領取闖關卡就可獲得小禮物，闖關成功者還可選擇樹攀、DIY活動、小禮品或小樹苗。

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吳世宏指出，剛好陜西國小有家電維修班，開辦以來，學生練習維修的小家電都來自師生捐贈自家壞掉的小家電，或是由慈濟回收站提供，維修好的小家電也可以與獨居老人及弱勢家庭分享，讓小家電不必當垃圾回收，可以繼續使用，用行動來愛地球！

吳世宏說，今天晚間7點開放報名活動，前100組網路報名，並於活動當日捐贈1項損壞電器，像是電風扇、電鍋、吹風機、烤箱等小型電器，當天就贈送野餐墊及攤位食品兌換券，讓民眾可以跟紫斑蝶共享營區的野餐時光，當天也會提供小朋友已經修好的小家電免費索取，將以弱勢為優先，活動報名網址將於今晚7點公布在彰化縣政府成功營區綠色環境學習營地的臉書。

彰化縣陜西國小的家電維修班，小朋友都是維修小達人。（彰化縣陜西國小提供）

彰化縣陜西國小的家電維修班，小朋友都是維修小達人。（彰化縣陜西國小提供）

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