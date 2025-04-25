04/25 各報重點新聞一覽

4100億元特別條例預算分配。

2025/04/25 06:49

自由時報

強化安全韌性 擬編4100億 政院通過特別條例草案 拚GDP成長保3

行政院院會昨通過四一○○億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案；行政院秘書長龔明鑫表示，若特別條例與預算盡快實施，今年經濟成長率可望符合國際貨幣基金（IMF）預估的二．九％、甚至更高。

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罷綠委涉幽靈連署 檢搜索國民黨宜縣黨部 領銜人、黨部前書記長等8人 帶回偵訊

宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，昨發動搜索國民黨宜蘭縣黨部等六處據點，帶回「滿城封宇」提議罷免領銜人李惠玲、縣黨部前書記長俞凌傑等八人，朝違反個資法、刑法偽造公文書等罪嫌偵辦。

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逆向撞傷康橋單車隊7生 吸3毒開車 犯後圖滅證收押

新北市私立康橋國際學校高一學生單車環島活動，廿二日途經彰化埤頭鄉彰水路時，四十一歲男子蕭文榮逆向駕車，直接撞擊車隊，造成七名學生輕重傷。彰化檢警調查時發現，蕭男在駕車前施用海洛因、安非他命及有喪屍煙彈之稱的依托咪酯等三種毒品，在精神恍惚下發生車禍，送醫後還趁隙落跑，遭檢方拘提到案，依毒品、肇事逃逸、過失致重傷害等罪嫌，且有逃逸、滅證之虞，向彰化地院聲請羈押禁見獲准。

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聯合報

4100億特別條例挨批胡搞 國民黨質疑6成與美關稅無關

因應美國對等關稅衝擊，行政院會昨天拍板「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，共三大面向、總計四千一百億預算，其中包含撥補台電一千億元。國民黨團質疑，有六成與關稅無關；民眾黨團總召黃國昌批評，賴政府以因高關稅之名想把預算「全塞回來」。

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檢調搜藍宜縣黨部 中選會公文被扣走

國民黨四二六凱道遊行前，檢警調昨再搜索國民黨宜蘭縣黨部、罷免綠委陳俊宇團體領銜人等住處，朝偽造文書、違反個資法罪嫌偵辦，中選會公文被扣走，罷團恐來不及領取二階連署書。至於北市黨部主委黃呂錦茹也捲入罷免偽造文書案，原本裁定無保請回，高院撤銷原裁定，今天上午地院將重開羈押庭。

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中國時報

撥補台電1000億 列特別預算

美國關稅戰全球動盪，行政院24日拍板《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，整體規模達4100億元，令人驚訝的是，用於協助產業因應高關稅，僅930億元、占22.7％、用於撥補台電則有1000億元、占24％。行政院長卓榮泰說，撥補台電是盼藉此穩定民生物價，盼立法院支持並加速審議通過。立法院在野黨團怒嗆這是藉機暗渡陳倉，絕不會同意撥補台電。

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嚇阻中共 美推動印太更前沿軍力部署

美國國防部長赫格塞斯表示，美方正在印太地區推進「更前沿」的軍力部署，以協助嚇阻中國；他並呼籲區域盟友與夥伴，包括台灣在內，強化自身戰力，發揮「戰力乘數」作用。台灣駐美代表俞大㵢則在受訪時稱，台灣歡迎其他國家相助，但也強調「我們會保護自己的家，如果失火了，會自己滅火。」

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行政院秘書長龔明鑫表示，若特別條例與預算盡快實施，今年經濟成長率可望符合國際貨幣基金（IMF）預估的二．九％、甚至更高。（資料照）

罷免陳俊宇涉幽靈連署，「滿城封宇」提議罷免領銜人李惠玲昨晚移送地檢署複訊。（記者王峻祺攝）

男子蕭文榮吸3毒品逆向駕車，撞擊康橋單車隊7學生，檢聲請羈押禁見獲准。（記者陳冠備攝）

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