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    綠電交易活絡 標檢局多管齊下促媒合

    經濟部標準檢驗局局長陳怡鈴接受本報《官我什麼事》專訪。（記者陳怡伶攝）（記者廖家寧攝）

    經濟部標準檢驗局局長陳怡鈴接受本報《官我什麼事》專訪。（記者陳怡伶攝）（記者廖家寧攝）

    2025/04/25 10:30

    〔記者廖家寧／台北報導〕為促成更多企業能購得綠電、綠電交易市場更具彈性，經濟部標準檢驗局局長陳怡鈴接受本報《官我什麼事》專訪時指出，除小額綠電商品釋出外，也逐步建立多元措施促進媒合，包括舉辦綠市集、「無電號承租戶」團購機制及建置統購分銷平台等。此外，為解決企業餘電煩惱，除提出「轉供月結制度」外，也精進作法推出「綠電沙盒計畫」。

    陳怡鈴表示，從106年起綠電交易平台成立以來，協助更多企業取得綠電一直是經濟部的重點工作，大致上可分為供給端與需求端兩個方向在努力。

    陳怡鈴續說，供給端上積極布建綠電並引導更多綠電進入自由市場，例如離岸風電採競價方式，發電量幾乎全數會進入市場，在現今能源政策的規劃下，未來平均每1年會有1.5GW的綠電進入交易市場。太陽光電方面，則簡化屋頂型光電小型案場的審核程序，從數字來看，去年全年有將近1000個光電案場進入自由交易市場，今年前4月已有超過1000個案場進入市場，透過程序的鬆綁，明顯見到屋頂型光電已逐步進入交易市場。

    陳怡鈴續指，此外，台電將自有案場發出的綠電切割成小額定量的綠電商品，近2年來共有4波的小額綠電商品釋出，讓更多的中小企業有更多的選擇來參與交易。

    與此同時，需求端也逐步更新，採取多元措施加強媒合，陳怡鈴指出，標檢局自106年以來成立輔導團隊，提供綠電交易的諮詢服務與媒合機制，此外每年全台舉辦4至5場的綠市集。

    另為解決無電號的業者無法買綠電的問題，陳怡鈴指出，標檢局也規劃新機制，讓無電號承租戶能取得綠電，由商辦大樓房東「團購」綠電再分配至各租戶，例如101大樓就是率先使用此機制的商辦大樓，至今已有超過50棟商辦大樓採行此措施。

    此外，標檢局建置「統購分銷平台」，由台灣智慧電能公司（台智電）統一向風場開發商採購長期固定價格的離岸風電，再拆成小量、短期等多樣化的商品，分銷給中小企業。

    陳怡鈴續說，綠電轉供過程中，業者反映台電採15分鐘結算會有餘電問題，因此標檢局提出「轉供月結制度」，允許企業可在同樣時間電價的區段內挪用，若有餘電再採每月結算。此外，考量到單一公司旗下多個廠區有不同的綠電需求，不見得每個廠區都需要一樣比例的綠電，為進一步改進餘電問題，標準局提出精進作法，也就是「彈性分配機制」（綠電沙盒計畫），單一公司可依各廠所需綠電自行分配。

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