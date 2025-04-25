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    標檢局長陳怡鈴：綠電交易家數跳躍式成長 中小企業買家佔比2成

    經濟部標準檢驗局局長陳怡鈴接受本報《官我什麼事》專訪。（記者陳怡伶攝）（記者廖家寧攝）

    經濟部標準檢驗局局長陳怡鈴接受本報《官我什麼事》專訪。（記者陳怡伶攝）（記者廖家寧攝）

    2025/04/25 10:10

    〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部標準檢驗局局長陳怡鈴接受本報《官我什麼事》專訪時指出，再生能源憑證（T-REC）交易家數逐年「跳躍式成長」，累計交易量突破70億度，迄今買家也超過550家，其中近2成是中小企業。

    陳怡鈴說明，綠電憑證是國內唯一官方認證的「綠電身分證」，是由經濟部標檢局辦理發行與規劃的管理機制，以系統化管理使得所有資料都可追溯，並規定綠電憑證僅能轉讓1次，目的就是為了確保環境效益不會被重複計算，綠電憑證的效力除在國內得到認可，在國際上也被RE100等相關的減碳倡議所承認。

    目前綠電轉供交易狀況上，陳怡鈴指出，綠電轉供自109年起有統計資料，109年至110年間交易量成長165％，111年至113年每年成長超過50％，甚至出現逾60％的成長幅度，累計至今綠電轉供交易量達70億度，減碳效益相當於9000座大安森林公園1年的吸碳量。

    陳怡鈴續說，從綠電憑證交易家數觀察，109年只有個位數，僅9家企業參與綠電交易，爾後每一年呈現「跳躍式成長」，到114年已有553家的企業參與綠電交易。值得一提的是，大家關心中小企業是不是不容易買得到綠電，事實上這幾年來中小企業購買綠電並未缺席，近年來每年綠電交易家數都有佔比將近20%是中小企業 。

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