陳怡鈴：台智電獲國際信評具資格上談判桌 6月可望簽首份風電CPPA

經濟部標準檢驗局局長、台灣智慧電能公司代理董事長陳怡鈴接受本報《官我什麼事》專訪。（記者陳怡伶攝）

2025/04/25 10:20

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部標準檢驗局局長、台灣智慧電能公司（台智電）代理董事長陳怡鈴接受本報《官我什麼事》專訪時指出，台智電現已獲授標普信評及中華信評，具備坐上CPPA談判桌的資格，預計未來台智電將在5月增資完成，6月更可望簽署首份CPPA（長期固定價格企業購售電合約）立下新里程碑。

台智電已在本月初取得標準普爾（S&P）A-信用評等及中華信評「twAA+/twA-1+」評等，為離岸風電區塊開發風場融資進程注入一劑強心針。

請繼續往下閱讀...

談及台智電已取得標普A-信評的效益與參考價值，陳怡鈴指出，取得優良的國際信評，對公司採購離岸風電而言，不僅是一個重要的門檻，更是決定能否坐上談判桌的資格，當然更是減輕整體財務負擔的重要策略，信評的等級愈高，所需提供的信用狀就會愈低，甚至可以不用提供。

陳怡鈴續說，台智電因有政府的大力支持作為強而有力的後盾，又擁有可靠的經營規劃能力，所以本月已取得了國內的中華信評及國外的標普A-信評，可以說比一般的企業還要好，這是非常難得，「這也象徵著台智電已經可以坐上購買離岸風電的談判桌，而且我們也獲得更好的財務的擔保條件」，將來會有更大的彈性跟空間來與開發商來議價。

關於台智電何時增資完成，陳怡鈴表示，歷經數月密集與未來股東溝通跟討論後，股東們逐步與台智電就入股條件取得共識，並認同台智電的成立宗旨與商業模式，目前都已著手簽署合資協議書，「我們希望能夠在4月底前完成所有（合資協議書）的簽署，未來的增資作業也會陸續展開，希望5月完成增資作業」。

至於台智電何時能達成與風場簽署CPPA的里程碑，陳怡鈴表示，目前公司正積極和3-1期的一個風場協商，但由於整個購電契約的商業條件涉及到公司內部資訊，所以不便對外透露細節，不過預計6月能有第1份的契約簽署完成，至於其他風場，台智電也會持續去了解狀況，包括3-2期風場也在初步接洽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法