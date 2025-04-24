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    大肚山冒粉紅泡泡！與藍色公路相輝映 「芭比公路」估5月底完工

    台中大肚山華山路路燈升級中，粉紅「芭比公路」即將出現。（台中市政府提供）

    台中大肚山華山路路燈升級中，粉紅「芭比公路」即將出現。（台中市政府提供）

    2025/04/24 23:23

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市建設局升級大肚區華山路沿線路燈，更換新型LED節能燈具，路燈桿增設粉色風格頂燈柱、加設粉色反光片，夜間冒「粉紅泡泡」，地方人士稱為「粉紅公路」、「芭比公路」，預計5月底前完工，與華南路藍色路燈「藍色公路」相輝映。

    建設局長陳大田說，持續營造友善行車環境，強化地方觀光特色，市府完成華南路「藍色公路」後，加碼推動「粉紅公路」計畫，華山路沿線路燈桿增設粉色風格頂燈柱，並原本灰色水泥護欄及擋土牆粉刷為白色，搭配節能LED太陽能燈具與粉色反光片，提升夜間能見度與行車安全。

    建設局說，「粉紅公路」不僅提升道路的安全性與舒適度，更與既有「藍色公路」相互呼應，形成別具特色的「雙色大道」，大肚山區夜間燈光宛如藍寶石與玫瑰交織，形塑出大肚山專屬的「粉藍項鍊」，成為串聯大肚區與南屯區的全新亮點。

    在地居民十分期待，認為燈光散發「粉紅泡泡」超浪漫，也有人稱為「芭比公路」，迫不及待要朝聖。建設局說，持續優化照明設施，推動創新且人本友善的環境設計，也替地方打造嶄新的夜間特色景點，進一步帶動地方發展與觀光人潮。

    大肚山華南路「藍色公路」已成為知名景點。（台中市政府提供）

    大肚山華南路「藍色公路」已成為知名景點。（台中市政府提供）

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