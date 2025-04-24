彰化垃圾分類出現「撞牆期」？ 和美4里試辦「分日分類」收運

彰化縣和美鎮清潔隊收運資源回收物，還要進行二次細分類。（和美清潔隊提供）

2025/04/24 22:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣從去年7月實施垃圾分類新制，提高退運標準，在資源回收爆增下，讓全年垃圾量大減，創下彰化縣有史以來每日人均垃圾量新低紀錄。和美鎮公所決定擺脫垃圾分類與減量的「撞牆期」，從今年5月1日起，從市區4里搶先試辦資源回收物「分日分類」收運，成效良好再擴大到全鎮上路。

和美鎮長林庚壬表示，和美鎮從去年初就開全縣風氣之先，全面進行垃圾「破袋檢查」，成功抓到事業廢棄物混入家用垃圾，也讓去年全鎮的每日人均垃圾量下修到0.46公斤，比前年0.51公斤，足足少了0.05公斤。

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林庚壬說，由於回收量爆增，清潔隊必須投入大量人力與時間，把收運回來的資收物進行細分類，已達不堪負荷。所以，決定率全縣之先，試辦資源回收物「分日分類」收運計畫，希望民眾能夠多加配合，在各項資源回收品的指定時間再拿出來清運，也讓垃圾分類能夠更精準正確，達到垃圾能夠持續減量的目標。

林庚壬說，試辦資收物「分日分類」清運計畫，採取勸導方式，完全沒有罰則，民眾就算拿來非指定期間的資收物，清潔隊員還是會收，但會給予善意提醒，並同步進行分類宣導。

和美清潔隊隊長葉木樹表示，5月1日上路的試辦路線，則是敲定和美鎮市中心的和東、和西、和南、和北等4里。主要是因為這條路線都是同一部垃圾車收運，收運時間星期一到星期六都收，目前資收物「分日分類」以3天為一個循環，也就是週一、週四指定回收紙類、紙容器、塑膠薄片與塑膠；週二、週五為鐵、鐵容器、玻璃瓶、鋁罐；週三、週六為寶特瓶與塑膠容器。其餘從電池、手機、高壓容器等等從是週一到週六都收。

葉木樹強調，5月1日起從和美市中心開始試辦，試辦成功就可推廣到全鎮，由於全鎮有的收運路線為週一、三、五或是週二、四、六，由於試辦「分日分類」為3天一個循環，屆時就可直接擴大辦理，不必再次修正回收計畫，如果推行上有發現瓶頸與問題，也能夠先就試辦範圍進行修正。

彰化縣和美鎮清潔隊收運回來的資源回收物，由隊員進行二次細分類，才能分類變賣。（和美清潔隊提供）

彰化縣和美鎮率全縣之先，將在市區4里試辦資收物「分日分類」收運，紙容器與塑膠薄片是週一與週四。（記者劉曉欣攝）

彰化縣和美鎮將於5月1日試辦資收物「分日分類」收運計畫，一般垃圾與廚餘不受影響。（記者劉曉欣攝）

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