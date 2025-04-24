連大姑女兒都有！人妻翻出丈夫預立遺囑傻眼崩潰：10年婚姻算什麼

人妻意外翻出丈夫預立的遺囑，發現完全沒提到她，情緒因此崩潰。示意圖。（資料照）

2025/04/24 22:39

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名人妻在爆料公社匿名發文，透露日前整理家裡時，意外翻出丈夫偷偷預立的遺囑，內容詳細規劃財產分配，連大姑的女兒都有分到，唯獨她的名字完全沒出現。讓她感到心灰意冷，甚至萌生離婚念頭，崩潰直言「那我們快10年的婚姻算什麼，我又算什麼？」

原PO表示，那份遺囑還蓋有律師事務所的章，疑似已經辦過公證，她來回確認多次後，確定自己「完全沒被提到」。這讓她深陷情緒低谷，幾天來無法與丈夫正常互動，也不敢開口詢問對方遺囑的來龍去脈，只能反覆思考，「遺囑裡沒有我，不就是心裡沒我嗎？」

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貼文一出，引來上百則留言，有人認為「可能妳健康狀況不OK，他怕妳比他早走」，也有人安慰「妳有配偶特留份，不會一毛都拿不到」，不少網友建議她先釐清遺囑日期，是否婚前所立，再來判斷對策，更提醒「不要問網友，直接找律師諮詢」。

留言中也不乏辛辣發言，坦言「妳就是免費的傭人」、「算代理孕母」、「遺囑沒妳，就是在耍妳」，質疑，「會這樣寫，妳確定感情真的有10年？」也有網友建議她主張剩餘財產分配權，「現在離婚還分得比較多」或苦笑表示，「早知道就別沒事整理家裡。」

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